Cantora Gabi Fernandes namora a jogadora convocada para a seleção brasileira, Tamires Dias

Convocada para a seleção brasileira da técnica Pia Sundhage, na Copa do Mundo de futebol feminino, a jogadora Tamires Dias tem provado que é possível ter sorte no jogo e no amor. A atleta, que vai jogar sua terceira Copa do Mundo, vive um romance com a cantora Gabi Fernandes. As duas assumiram o relacionamento em agosto do ano passado, mas eram shippadas por internautas bem antes disso.

Quando tornaram o namoro público, Tamires e Gabi revelaram que, por muito tempo, preferiram não responder perguntas sobre a relação que tinham. Durante esse período em que as duas não confirmavam ou negavam o romance, fãs se contentavam com qualquer interação pública ou virtual das duas.

Para dar a notícia de que estavam namorando, a atleta e a artista decidiram fazer uma publicação compartilhada nas redes sociais que deixou os fãs do casal em polvorosa. Em um vídeo postado no Instagram, elas se declaram uma para a outra e explicam o motivo de terem mantido a relação em sigilo.

