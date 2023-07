Jogadora Marta: saiba a idade, o salário e curiosidades sobre a carreira da atacante brasileira

Considerada a maior jogadora de futebol de todos os tempos por seis vezes, Marta, de 37 anos, da seleção brasileira feminina de futebol, tem se preparado para disputar a última copa do mundo da carreira a partir do dia 20 de julho. Com mais de 20 anos de futebol, a atacante busca uma conquista inédita para a Seleção.

VEJA MAIS

Dos campos de terra ao Vasco da Gama

Marta Vieira da Silva nasceu em Alagoas, na cidade de Dois Riachos, em 19 de fevereiro de 1986, sendo criada pela mãe, Tereza da Silva, junto com outros três irmãos, Ângela, José e Valdir. A jogadora teve a infância pobre, foi marcada pela vontade de jogar futebol, quando sempre “se metia” no meio dos meninos na disputa pela bola, apesar da resistência de muitos deles.

O que era para ser apenas uma brincadeira de criança, passou a ser uma atividade séria após entrar em uma escolinha de futsal. Na época, o treinador conhecido como Tota, a colocava para jogar junto com os meninos.

Marta conciliava os treinos com pequenos bicos para ajudar no sustento da família, vendendo sacolé (chopp ou geladinho), mas, aos 14 anos, decidiu partir para o Rio de Janeiro para fazer um teste para o Vasco da Gama, com a ajuda de familiares e amigos, sendo aprovada de imediato.

A melhor do mundo por seis vezes

No Vasco, a técnica do time Helena Pacheco, passou a ser um tipo de mentora para Marta, incluindo a jogadora em ascensão em novas equipes e partidas, onde conseguiu a oportunidade de entrar no Santa Cruz, sendo este o primeiro time onde competiu em sua primeira copa do mundo.

Aos 18 anos, Marta passou a jogar na Europa, pelo clube do Umea IK, onde passou cinco anos representando o time. Pelo Brasil, Marta participou das Olimpíadas de Atenas, em 2004, onde foi eleita a melhor jogadora do planeta pela primeira vez.

Em seu segundo mundial, no Panamericano de 2007, Marta teve a segunda conquista como melhor do mundo por ter marcado sete gols nos seis jogos, mesmo com o time brasileiro sendo derrotado pela Alemanha na final.

O terceiro prêmio de melhor do mundo consecutivo veio pela Olimpíada de Pequim, em 2008, mesmo com a derrota do Brasil para os Estados Unidos na grande decisão do torneio.

Após cinco anos no futebol sueco, retornou ao Brasil (depois de participações em ligas dos EUA), atuando no Santos onde conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil Feminina, levando mais dois prêmios de melhor jogadora do mundo.

O sexto prêmio veio apenas em 2018, por meio da quarta copa do mundo de Marta, sendo considerada a maior vencedora da história do prêmio até hoje.

Em 2019, disputou a quinta Copa do Mundo da carreira, se tornando a maior artilheira da história dos mundiais, totalizando 17 gols em 20 partidas.

A carreira de marta

Seis prêmios de melhor jogadora do mundo (maior vencedora)

Maior artilheira da história das Copas do Mundo (17 gols)

Maior artilheira da história da seleção brasileira (122 gols)

Duas medalhas de prata nas Olimpíadas (2004 e 2008)

Duas medalhas de Ouro nos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007)

Cinco Copas do Mundo disputadas (2003, 2007, 2011, 2015 e 2019)

Cinco Olimpíadas disputadas (2004, 2008, 2012, 2016 e 2021)

2 títulos continentais (Libertadores 2009 e Liga dos Campeões 2003/04)

7 títulos de ligas nacionais (5 na Suécia e 2 nos Estados Unidos)

Curiosidades sobre a maior artilheira do mundo

Qual é a idade de Marta?

Marta nasceu em 19 de fevereiro de 1986, portanto, está com 37 anos.

Qual é o salário de Marta?

Segundo sites de notícias, a jogadora recebe cerca de US$ 400 mil por ano, aproximadamente R$ 160 mil mensais, com uma fortuna estipulada em US$ 13 milhões, o que faz dela a jogadora mais rica da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Quem é a namorada da Marta?

Marta namora a também jogadora Carrie Lawrence, de 25 anos, desde 2019. Carrie é defensora do Orlando Pride, da National Women's Soccer.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com