Copa do Mundo 2026: quando serão os jogos do Brasil?

A seleção brasileira conheceu seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2026 e já pode desenhar seus caminhos para conquistar a taça mais cobiçada do mundo que não ganha desde 2022.

Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil terá pela frente na fase de grupos Marrocos, Haiti e Escócia. Os jogos serão nos dias 13, 19 e 24 de junho, respectivamente. A estreia será no MetLife Stadium, em East Rutherford, ou em Foxborough.

Confirmando sua vaga na fase 16 avos de final, que será o primeiro mata-mata, antes das oitavas, o Brasil terá como rival um integrante do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e o vencedor da repescagem B da Europa (Ucrânia, Suécia, Polônia, Albânia ou Suécia).

Caso lidere a chave, a seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F em Houston, nos EUA. Se terminar em segundo, vai encarar o líder, em Monterrey, no México. Nos dois casos, o jogo está marcado para o dia 29 de junho, uma segunda-feira.

Nas oitavas, o adversário será o segundo colocado do Grupo E (Alemanha, Curacao, Costa do Marfim e Equador) ou o segundo colocado do Grupo I (França, Senegal, Noruega e o vencedor repescagem intercontinental 2).

Nas quartas, o rival será o primeiro do Grupo A (México, África do Sul, Coreia do Sul e vencedor repescagem D) ou o líder do Grupo L (Inglaterra, Gana, Croácia e Panamá).

Na semifinal, Argentina, Canadá e Portugal despontam como favoritos a ser oponente da seleção brasileira, caso o time comandado por Carlo Ancelotti chegue até lá, visto que é possível que tenha pelo caminho algum integrante dos Grupo B, J ou K.

A final pode opor qualquer seleção posicionada do outro lado da chave, onde estão Alemanha, Espanha e França, por exemplo.

Com 48 equipes, o torneio permitirá que os oito melhores terceiros colocados continuem na disputa do mata-mata. Há 495 combinações para as seleções que avançarem nessa condição. A Fifa definirá os horários e locais das partidas da Copa do Mundo no sábado.

A Copa do Mundo tem início em 11 de junho, com o México em campo no lendário Estádio Azteca. O torneio tem o término previsto para 19 de julho, data da final, agendada para o MetLife Stadium.