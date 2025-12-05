Técnico da Argentina não crava presença de Messi na Copa: 'Seis meses é muito tempo' atleta mostra interesse em jogar mais uma edição do Mundial, mas reforça que a situação física será determinante para a tomada da decisão. Estadão Conteúdo 05.12.25 15h12 A presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 ainda é uma incógnita. O jogador argentino não garantiu que estará em campo no torneio que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Messi deixou claro que só disputará a competição se estiver em plenas condições físicas. Nesta sexta-feira, antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou sobre a situação do craque para 2026. "Ele vai decidir, e nós apoiaremos qualquer decisão que ele tomar. Em princípio, tudo está indo bem, mas seis meses é muito tempo. Ainda há tempo. Esperemos que ele esteja bem e tome a melhor decisão para si e para a seleção. Ele é bastante maduro e conquistou o direito de decidir", disse Scaloni. Messi ergueu o troféu de campeão do mundo com a Argentina em 2022, no Catar. O atleta mostra interesse em jogar mais uma edição do Mundial, mas reforça que a situação física será determinante para a tomada da decisão. "Vou encarar um dia de cada vez, sendo honesto, tentando ser realista e me sentir bem. Este ano me senti muito bem", afirmou Messi em entrevista à "ESPN". "Ter uma pré-temporada no meio, acho que isso muda tudo para mim. É começar do zero e, pessoalmente, isso vai me ajudar muito", prosseguiu, citando os benefícios do calendário da Major League Soccer (MLS). Lionel Messi ainda destacou a boa relação que tem com o técnico Scaloni. "A verdade é que temos conversado sobre isso. Ele entende, e conversamos muito sobre isso. Já faz um tempo que discutimos o assunto, e ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse em qualquer posição em que eu esteja. Temos uma relação de muita confiança e podemos conversar sobre tudo", complementou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo sorteio Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34