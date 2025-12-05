Técnico da Argentina não crava presença de Messi na Copa: 'Seis meses é muito tempo'

A presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 ainda é uma incógnita. O jogador argentino não garantiu que estará em campo no torneio que será realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Messi deixou claro que só disputará a competição se estiver em plenas condições físicas. Nesta sexta-feira, antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou sobre a situação do craque para 2026.

"Ele vai decidir, e nós apoiaremos qualquer decisão que ele tomar. Em princípio, tudo está indo bem, mas seis meses é muito tempo. Ainda há tempo. Esperemos que ele esteja bem e tome a melhor decisão para si e para a seleção. Ele é bastante maduro e conquistou o direito de decidir", disse Scaloni.

Messi ergueu o troféu de campeão do mundo com a Argentina em 2022, no Catar. O atleta mostra interesse em jogar mais uma edição do Mundial, mas reforça que a situação física será determinante para a tomada da decisão.

"Vou encarar um dia de cada vez, sendo honesto, tentando ser realista e me sentir bem. Este ano me senti muito bem", afirmou Messi em entrevista à "ESPN".

"Ter uma pré-temporada no meio, acho que isso muda tudo para mim. É começar do zero e, pessoalmente, isso vai me ajudar muito", prosseguiu, citando os benefícios do calendário da Major League Soccer (MLS).

Lionel Messi ainda destacou a boa relação que tem com o técnico Scaloni. "A verdade é que temos conversado sobre isso. Ele entende, e conversamos muito sobre isso. Já faz um tempo que discutimos o assunto, e ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse em qualquer posição em que eu esteja. Temos uma relação de muita confiança e podemos conversar sobre tudo", complementou.