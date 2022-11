Copa do Mundo 2022: torcedor compra blusa da Holanda, mas recebe da Costa do Marfim; veja

Torcedor da seleção da Holanda, o cearense Fabrício Paiva queria um uniforme da equipe para torcer no jogo contra o Catar na Copa do Mundo 2022 nesta terça-feira (29). Porém, ao receber o pedido feito pela internet, se deparou com uma situação inusitada. A compra feita foi de uma camiseta da seleção holandesa de 1995, mas, o que ele recebeu foi o uniforme da Costa do Marfim, seleção que não participa da Copa do Mundo desde 2014.

"Fiz um pedido de duas camisas: uma do Brasil e uma da seleção holandesa de 1995. Apesar da primeira ter chegado direitinho, houve uma confusão quanto à segunda: enviaram uma camisa da Costa do Marfim da temporada 2020/2021. Admito que, quando recebi, nem sabia de qual seleção era, mas pesquisando na internet acabei descobrindo", disse Fabrício em entrevista ao portal G1.

A última vez que a seleção da Costa do Marfim esteve presente na Copa do Mundo foi em 2014. Ao todo, foram três participações no Mundial: 2006 e 2010. (Reprodução / Arquivo pessoal)

O torcedor da Laranja Mecânica aguardava pelo pedido desde o dia 21 de outubro. Depois da confusão, ele entrou em contato com a empresa que vendeu as camisetas e aguarda um retorno.

"Tentei entrar em contato com a empresa e estou aguardando um retorno deles para ver como a situação vai ficar. Mas, honestamente, estou considerando é ficar com a que chegou mesmo. Mesmo não indo para a Copa, a seleção também tem ampla tradição no futebol e a blusa é muito bonita", relatou Fabrício, aos risos.

(*Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)