Erro em camisa personalizada do Brasil da Nike viraliza na web: 'Vicótria'; assista

Depois de um corretor encomendar camisas personalizadas da seleção brasileira e o resultado não corresponder às expectativas, dessa vez, uma torcedora compartilhou o perrengue ao comprar o produto pela internet, segundo ela, no site ofical da Nike, e viralizou na web.

Empolgada com a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, a jovem Victória Perutti informou o nome e número desejado para constar na camisa, mas o fabricante cometeu um erro na hora de fazer a impressão.

Em um vídeo compartilhado na internet, Victória mostrou todas as etapas da compra da camisa, desde o momento da personalização com as informações pessoais da cliente, como nome e número escolhido. Na sequência, ela demonstra toda sua empolgação com a chegada do traje. Mas, a surpresa vem quando ela confere os dados na costa do uniforme.

"Vicótria", é o que está impresso na camisa, que custou R$ 349,99. "Obrigada, Nike", ironizou a jovem, que não disse se vai buscar a troca do produto ou ressarcimento do valor pago.

Veja: