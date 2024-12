Copa do Joelho Operado mostra que é possível jogar futebol após a cirurgia

Foi realizada neste domingo (1º), a 14ª edição da Copa do Joelho Operado, torneio de futebol idealizado e promovido pelo médico ortopedista, Erick Nunes, para pacientes operados de lesões no joelho. O campeonato é disputado desde 2005, em Belém, e retorna após uma pausa por conta da pandemia, com o intuito de estimular a prática de atividades físicas e uma vida saudável no pós-operatório.

Especialista em cirurgia de joelho, Erick Nunes explicou como se deu a ideia da criação da Copa do Joelho Operado. “Há mais de 20 anos, quando eu voltei do período de residência, eu comecei a fazer cirurgias em Belém. Muitos pacientes tinham a crença de que depois que operassem o joelho não podiam voltar. A gente começou a estimular os pacientes a se dedicarem mais a reabilitação, ao reforço muscular pós-operatório e a partir daí, surgiu a ideia de fazer um torneio para estimular os pacientes a voltarem ao esporte. Muitos pacientes já se operam sonhando em jogar a copa”, revelou.

Erick Nunes é médico ortopedista e idealizador do evento (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O médico ressalta que o sucesso do torneio também se dá por uma “competitividade saudável” entre os pacientes.

“Aquela insegurança de que não poderia mais jogar, ela era muito pujante nos pacientes. A gente foi trabalhando a mentalidade e claro, agregando a confraternização, socialização e competitividade, isso agregou demais para trazer os pacientes para a copa”, frisou o médico especialista.

Ricardo, conhecido como Ricgol, que participa desde a 1ª edição da competição, ressaltou a importância de viver momentos esse e agradeceu ao médico por sua recuperação. “É um privilégio participar. Tenho 70 anos, fiz a cirurgia, segui tudo o que o doutor pediu. Quero agradecer primeiramente a Deus e em segundo ao doutor Erick Nunes”, enfatizou.

Ricardo e Paulinho são adeptos de praticar atividades físicas na terceira idade (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Paulinho, também de 70 anos, é mais um paciente-atleta que está presente desde a 1ª edição. Para ele, ter qualidade de vida é fundamental. “Primeiro é a qualidade de vida. Você ir e vir sem depender de alguém. A qualidade de vida do ser humano que te dá vontade de trabalhar, praticar esporte e ter uma vida social. Isso é muito bom”, ressaltou.

Campeonato também apoia projetos sociais

Além de promover a qualidade de vida, a Copa do Joelho Operado tem o seu lado social também. A “taxa” de inscrição dos times se dá por meio de doações de alimentos e brinquedos, que serão doados para instituições de caridade. “Uma ideia que trouxemos para a copa foi este cunho social. Após o recolhimento dos alimentos e brinquedos, nós vamos doar para instituições de caridade. Esse ano nós vamos ajudar a casa Ronald McDonald e a orquestra ribeirinha. São projetos muito legais e que nós procuramos ajudar no final do ano”, finalizou o médico Erick Nunes.