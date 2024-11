Dezembro Vermelho: Belém tem serviços de saúde gratuitos neste final de semana; veja a programação

O Dezembro Vermelho tem uma série de ações de saúde previstas para Belém neste final de semana e para o mês de dezembro. A programação é da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), encapando a mobilização nacional de combate ao vírus HIV, à Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Haverá testagens e vacinação gratuita para a população, bem como, programações culturais O dia 1 de dezembro marca o Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

As ações começam neste sábado (30/11) com testagens no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Belém, localizado na rua Rui Barbosa, no bairro de Nazaré. De acordo com a Sesma, o objetivo é ampliar o acesso à testagem e a informações para pessoas que não podem comparecer durante a semana.

No domingo (1/12), Dia Mundial de Luta contra a Aids, a rua Rui Barbosa será fechada para receber uma série de atividades de sensibilização, serviços de saúde e programação cultural. A programação começa às 8h30, no CTA Rayssa Gorbachoff, com o Dia D da Prevenção, que se estende até às 15h. Durante todo o dia, a Sesma, em parceria com organizações não governamentais (ONGs), oferecerá uma série de serviços gratuitos, como vacinação contra Hepatite B, HPV e Influenza, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, atendimento em Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Pós-Exposição (PEP), além de rodas de conversa sobre prevenção.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belém também estarão realizando testagens rápidas para ISTs, com horário das 8h às 17h durante todo o mês de dezembro. Além disso, ações educativas e de conscientização serão realizadas nas UBS, no CTA, na Casa Dia e em vários pontos da cidade, com o objetivo de levar informações e apoio à população.

Programação cultural

O público poderá participar de atividades culturais, como feirinha de artesanato, desfiles e um show cultural. O CTA Belém também participa da programação do Circular Belém, que leva as ações a diferentes pontos da cidade.

Redução dos casos em Belém

Os últimos dados epidemiológicos vêm apontando reduções nos casos da doença em Belém. Em 2022, foram 1.887 diagnósticos de HIV/Aids, sendo que 1.542 pessoas eram residentes da cidade. Já em 2023, esse número diminuiu para 1.804 diagnósticos, com 1.558 residentes de Belém. Neste ano de 2024, quando o número de novos casos caiu para 1.182, com 989 residentes do município.

Serviço

Dia 30/11 (Sábado) - das 08h às 15h

Ação de Testagem no CTA Belém

Uma grande ação de testagem será realizada no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Belém, com o objetivo de ampliar o acesso à testagem e informações para pessoas que não podem comparecer durante a semana.

Local: Rua Rui Barbosa, 1059, entre Boaventura da Silva e Governador José Malcher.

Dia 01/12 (Domingo) – das 8h30 às 15h

8h 30-Inicio dos atendimentos:

Serviços oferecidos:

Testagem rápida para HIV

Aconselhamento e orientações

Informações sobre PrEP (profilaxia pré-exposição) e PEP (profilaxia pós-exposição)

Distribuição de material educativo sobre prevenção

Importante: No Dia 01/12, o CTA Belém também participará da programação do Circular Belém, levando mais informações e serviços à população.

Local: Rua Rui Barbosa, 1059, entre Boaventura da Silva e Governador José Malcher.

A rua será fechada para a programação de serviços de saúde, show cultural, feirinha de artesanato e desfiles.

*Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade de O Liberal.