Mulheres que praticam crossfit explicam como essa atividade traz força e autoconfiança

Nos últimos anos, o CrossFit tem se tornado mais do que uma atividade física para mulheres de diferentes idades e histórias de vida. Ele representa uma revolução no cuidado com a saúde e bem-estar, combinando força, resiliência e autoconfiança. Em Belém, a prática tem atraído cada vez mais adeptas, que buscam um espaço para se desafiar, superar limites e cuidar do corpo e da mente. O CrossFit se tornou uma ferramenta poderosa para transformar a relação das mulheres com seu próprio corpo e autoestima, além de promover benefícios físicos e emocionais, como o aumento da força, mobilidade e a sensação de conquista.

Liviane Alves, Instrutora de Crossfit (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Para Liviane Alves, instrutora de CrossFit, o diferencial da modalidade está na dinamicidade e na possibilidade de desafiar limites. “O CrossFit é muito motivador porque cada treino é diferente. Isso faz com que as pessoas se sintam instigadas a superar desafios diários. As mulheres procuram o CrossFit não só pela estética, mas pela superação e pela sensação de conquista”, afirma. Ela explica que a prática vai além do corpo, também impactando a saúde mental. “O CrossFit tem muito disso: de um incentivar o outro. Às vezes, você acha que não vai conseguir, mas aí é uma amiga ou até alguém que você mal conhece e te motiva a continuar. Isso é muito valioso porque você percebe que, com apoio, você pode ir além do que imagina”, diz.

Rafaela Texeira, Crossfitter (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Entre as histórias de transformação, a de Rafaela Teixeira, fisioterapeuta de 33 anos, chama a atenção. Praticante há quase nove anos, ela percebeu que o CrossFit era muito mais do que uma busca estética. “É uma prática que te desafia a aprender movimentos e sempre melhorar. Isso exige muita disciplina, algo que você leva para outras áreas da vida”, compartilha. Para Rafaela, a prática também se tornou um momento de desconexão e diversão, especialmente após a maternidade. “É onde encontro minhas amigas, me distraio e recarrego as energias. Isso ajuda muito na saúde mental”, relata.

Paola Magno, Crossfitter (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Paola Magno, servidora pública, começou no CrossFit por um convite despretensioso de uma amiga, mas logo se apaixonou pela prática. “As aulas em grupo são motivadoras. Você conhece pessoas novas e cria laços. Para mim, é um momento de relaxamento no meio da correria do dia a dia”, afirma. Paola também reforça que o CrossFit é acessível a qualquer pessoa, independentemente do nível de preparo físico. “Tudo é adaptado. Você começa no seu ritmo e vai evoluindo com o tempo. É um processo gradual e respeitoso”, explica.

Essa inclusão, apontada por Paola, é um dos pilares do CrossFit. Liviane Alves destaca que o esporte é para todos, desde iniciantes até pessoas com anos de experiência. “Quando alguém chega sem preparação física, adaptamos tudo. Por exemplo, se uma pessoa não consegue pular no caixote, começamos com subidas menores. Cada movimento pode ser ajustado conforme o nível de cada um”, diz. Essa abordagem personalizada faz com que as pessoas se sintam acolhidas e confiantes para continuar. “O CrossFit mostra o que você é capaz. Muitas vezes, alguém chega achando que não vai conseguir fazer determinado movimento, mas com o tempo e a orientação certa, ela percebe que pode muito mais do que imaginava”, pontua.

Combate ao estresse

Além dos benefícios físicos, o CrossFit tem se mostrado um importante aliado no combate ao estresse. Rafaela Teixeira explica que o treino é uma pausa necessária na rotina. “É o momento em que você se desliga de tudo. O ambiente, as amizades e os desafios te ajudam a recarregar as energias”, afirma. Liviane concorda, destacando que o esporte também contribui para melhorar o equilíbrio emocional. “O CrossFit é um espaço onde você encontra apoio, se desafia e percebe sua evolução. Tudo isso ajuda a aliviar o estresse acumulado no dia a dia e a fortalecer a saúde mental”, diz.

Ao longo dos anos, o CrossFit tem se consolidado como uma opção atrativa para mulheres que buscam saúde e qualidade de vida. Em Belém, essa prática continua conquistando adeptos e transformando rotinas. Com aulas dinâmicas, um ambiente acolhedor e benefícios que vão do físico ao emocional, ele se tornou muito mais do que uma modalidade de exercícios: é um estilo de vida.

Paola Magno deixa um conselho para quem ainda tem receio de experimentar. “Dê o primeiro passo e venha com a mente aberta. O CrossFit é para todos e, com as adaptações certas, qualquer pessoa pode praticar. Além disso, é uma oportunidade incrível de fazer amizades e se divertir. Vale muito a pena”, conclui. Além de todos os benefícios relatados, o CrossFit também tem se mostrado uma ferramenta de empoderamento feminino. Ao superar os desafios diários apresentados nos treinos, muitas mulheres relatam sentir-se mais fortes e confiantes, tanto física quanto emocionalmente. Essa confiança conquistada no box acaba se refletindo em outras áreas da vida, seja no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos pessoais.

Atingindo as metas em comunidade

O espírito de comunidade é outro ponto que cativa muitas mulheres. Liviane Alves reforça que, dentro do CrossFit, todos estão no mesmo barco, ajudando uns aos outros a atingir suas metas. “É muito mais do que treinar. Você desenvolve laços, faz amizades e percebe que não está sozinho em seus desafios. Isso cria um ambiente único de motivação e apoio mútuo”, conta. Por ser uma prática inclusiva e acessível, o CrossFit também abrange mulheres de diferentes faixas etárias e condições físicas. Paola Magno comenta que já viu casos inspiradores de mulheres mais velhas ou com limitações que, com dedicação e adaptações, conseguiram alcançar feitos impressionantes. “O CrossFit te ensina a não desistir. Cada conquista, por menor que pareça, é celebrada, e isso faz toda a diferença”, diz.

Para Rafaela Teixeira, o maior presente que o CrossFit trouxe foi a resiliência. “Aprendi a ter paciência comigo mesma e entendo que o progresso vem com o tempo. Essa lição, que parece simples, mudou minha forma de encarar a vida”, reflete. Mais do que um treino, o CrossFit é uma celebração da força feminina em todas as suas formas: a força física que levanta pesos, a força mental que encara medos e a força emocional que transforma inseguranças em autoconfiança.