Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Copa do Brasil: Palmeiras pode enfrentar Remo ou Paysandu; veja probabilidade

Chance de confronto com clube paraense é de 12,5% e pode movimentar torcidas no estado

O Liberal

O sorteio da próxima fase da Copa do Brasil pode reservar um confronto de grande repercussão no Pará. O Palmeiras, um dos principais favoritos ao título, tem 12,5% de chance de enfrentar um clube paraense: Remo ou Paysandu. O sorteio acontece nesta segunda-feira (23/03)

O regulamento da competição determina que os confrontos sejam definidos entre equipes de potes diferentes. O Palmeiras está no Pote 1, ao lado de outros grandes clubes do país, enquanto Remo e Paysandu aparecem no Pote 2, que reúne equipes consideradas de menor ranking.

Como funciona a probabilidade

Ao todo, o Pote 2 conta com 16 clubes. Como apenas dois deles são paraenses, a conta é simples:

  • 16 possíveis adversários
  • 2 clubes do Pará

Com isso, a chance de o Palmeiras enfrentar Remo ou Paysandu é de 2 em 16, ou seja, 12,5%.

Possível impacto no Pará

Um confronto contra o Palmeiras teria grande impacto no futebol paraense, tanto esportivo quanto financeiro. Além da mobilização das torcidas, jogos desse porte costumam gerar aumento de renda com bilheteria, visibilidade nacional e engajamento nas redes sociais.

image Remo x Palmeiras Brasileirão 2026: saiba quando o time paulista joga em Belém
Confronto entre Remo e Palmeiras pela Série A do Brasileirão 2026 deve ocorrer em maio, no Mangueirão, com grande expectativa de público

Para Remo e Paysandu, a possibilidade de enfrentar um gigante do futebol brasileiro também representa uma vitrine importante, especialmente em uma competição de mata-mata.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil

Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026

23.03.26 14h19

FUTEBOL

AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase

Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional

23.03.26 13h50

FUTEBOL

Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante'

Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A

23.03.26 13h49

futebol

Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém

Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão

23.03.26 12h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil

Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026

23.03.26 14h19

futebol

Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores

Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta

23.03.26 11h14

reforço

Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada

Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas

23.03.26 8h42

FUTEBOL

AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase

Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional

23.03.26 13h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda