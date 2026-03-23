Copa do Brasil: Palmeiras pode enfrentar Remo ou Paysandu; veja probabilidade Chance de confronto com clube paraense é de 12,5% e pode movimentar torcidas no estado O Liberal 23.03.26 14h13 O sorteio da próxima fase da Copa do Brasil pode reservar um confronto de grande repercussão no Pará. O Palmeiras, um dos principais favoritos ao título, tem 12,5% de chance de enfrentar um clube paraense: Remo ou Paysandu. O sorteio acontece nesta segunda-feira (23/03) O regulamento da competição determina que os confrontos sejam definidos entre equipes de potes diferentes. O Palmeiras está no Pote 1, ao lado de outros grandes clubes do país, enquanto Remo e Paysandu aparecem no Pote 2, que reúne equipes consideradas de menor ranking. Como funciona a probabilidade Ao todo, o Pote 2 conta com 16 clubes. Como apenas dois deles são paraenses, a conta é simples: 16 possíveis adversários 2 clubes do Pará Com isso, a chance de o Palmeiras enfrentar Remo ou Paysandu é de 2 em 16, ou seja, 12,5%. Possível impacto no Pará Um confronto contra o Palmeiras teria grande impacto no futebol paraense, tanto esportivo quanto financeiro. Além da mobilização das torcidas, jogos desse porte costumam gerar aumento de renda com bilheteria, visibilidade nacional e engajamento nas redes sociais. Remo x Palmeiras Brasileirão 2026: saiba quando o time paulista joga em Belém Confronto entre Remo e Palmeiras pela Série A do Brasileirão 2026 deve ocorrer em maio, no Mangueirão, com grande expectativa de público Para Remo e Paysandu, a possibilidade de enfrentar um gigante do futebol brasileiro também representa uma vitrine importante, especialmente em uma competição de mata-mata. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50 FUTEBOL Jajá celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Leão na temporada: 'deixa a gente confiante' Atacante foi contratado pelo Remo em abril, vindo do Goiás-GO e deixou a sua marca diante do Bahia na Série A 23.03.26 13h49 futebol Médico do Remo fala sobre tratamento de João Lucas e diz que o jogador fará cirurgia em Belém Lateral confirmou que rompeu o LCA na partida contra o Coritiba, na sexta rodada do Brasileirão 23.03.26 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50