Copa do Brasil: Palmeiras pode enfrentar Remo ou Paysandu; veja probabilidade

O sorteio da próxima fase da Copa do Brasil pode reservar um confronto de grande repercussão no Pará. O Palmeiras, um dos principais favoritos ao título, tem 12,5% de chance de enfrentar um clube paraense: Remo ou Paysandu. O sorteio acontece nesta segunda-feira (23/03)

O regulamento da competição determina que os confrontos sejam definidos entre equipes de potes diferentes. O Palmeiras está no Pote 1, ao lado de outros grandes clubes do país, enquanto Remo e Paysandu aparecem no Pote 2, que reúne equipes consideradas de menor ranking.

Como funciona a probabilidade

Ao todo, o Pote 2 conta com 16 clubes. Como apenas dois deles são paraenses, a conta é simples:

16 possíveis adversários

2 clubes do Pará

Com isso, a chance de o Palmeiras enfrentar Remo ou Paysandu é de 2 em 16, ou seja, 12,5%.

Possível impacto no Pará

Um confronto contra o Palmeiras teria grande impacto no futebol paraense, tanto esportivo quanto financeiro. Além da mobilização das torcidas, jogos desse porte costumam gerar aumento de renda com bilheteria, visibilidade nacional e engajamento nas redes sociais.

Para Remo e Paysandu, a possibilidade de enfrentar um gigante do futebol brasileiro também representa uma vitrine importante, especialmente em uma competição de mata-mata.