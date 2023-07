Copa do Brasil: Flamengo vence o Grêmio por 2x0 e sai na frente nas quartas de final

O Flamengo vence o Grêmio por 2x0 pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio, na noite desta quarta-feira (26). O jogo começou com muita intensidade e controle do time Tricolor, que pressionava o Rubro-Negro e criava ótimas oportunidades de gol. No entanto, durante a primeira etapa, o time gaúcho diminuiu a pressão na saída de bola, permitindo que o Rubro-Negro equilibrasse as ações, trocasse posições e tivesse mais chances de ataque.

Após uma bela jogada de Wesley, Bruno Henrique deu um passe preciso para Gabigol, que abriu o placar. Logo em seguida, Gabi teve a oportunidade de aumentar a vantagem em um pênalti, mas acabou desperdiçando-a. O resultado ao final dos primeiros 45 minutos foi de 1 a 0 para o time carioca.

No retorno do intervalo, a partida ficou tensa. A temperatura emocional subiu, os ânimos se exaltaram e, aos 14 minutos, uma expulsão aconteceu. Kannemann, que já tinha recebido um cartão amarelo, fez uma entrada dura em Everton Ribeiro, o que resultou no segundo amarelo e na consequente expulsão, deixando o Grêmio com um jogador a menos.

Na etapa final, um gol de Thiago Maia garantiu vantagem para o jogo de volta. O confronto terminou em 2 a 0 para o Rubro-Negro, que decidirá a vaga na final no Maracanã.