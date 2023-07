Suspeito de atirar garrafa em palmeirense, torcedor do Flamengo chega a São Paulo para depoimento

Jonathan Messias Santos da Silva, torcedor do Flamengo apontado como suspeito de arremessar uma garrafa de vidro durante uma confusão entre torcedores de Flamengo e Palmeiras, chegou a São Paulo na madrugada desta quarta-feira (26). Ele foi preso no Rio de Janeiro pela Polícia Civil paulista com auxílio da Polícia Civil fluminense.

O crime ocorreu em 8 de julho, antes do jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro de futebol masculino. Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras, foi atingida pela garrafa de vidro durante o tumulto e morreu.

Jonathan foi conduzido ao 8º DP (Brás), na Zona Leste da capital, onde prestou um primeiro depoimento aos investigadores do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). A previsão é que ele seja ouvido novamente pelos delegados do caso após retornar ao DHPP, no Centro, pela manhã.

O laudo do IML (Instituto Médico Legal) revelou que Gabriela Anelli morreu em decorrência de uma "hemorragia aguda externa traumática". O documento assinado pelo legista Douglas Alexandre França Bezerra apontou a morte como resultado de uma ação "vulnerante de agente corto-contundente", indicando o corte no pescoço como causa do óbito.

As investigações seguem avançando para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e trazer justiça à família de Gabriela. A prisão do suspeito representa um passo importante no desenrolar do caso, que chocou a comunidade esportiva e levanta discussões sobre a segurança nos estádios e a necessidade de coibir a violência entre torcidas rivais.