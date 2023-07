Torcedor do Flamengo suspeito de matar torcedora do Palmeiras é preso no Rio de Janeiro; vídeo

A Polícia Civil de São Paulo anunciou nesta terça-feira (25) a prisão de um torcedor do Flamengo suspeito de ser o responsável pela morte de Gabriela Anelli, de 23 anos, torcedora do Palmeiras. O crime ocorreu durante uma confusão entre torcidas no entorno do estádio Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo, em 8 de julho.

Jonathan Messias Santos da Silva, integrante da torcida organizada FlaManguaça, foi identificado como o homem de barba que, de acordo com imagens de câmeras de segurança, atirou uma garrafa de vidro durante o incidente. O crime aconteceu horas antes do jogo entre as equipes pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Após a identificação do suspeito, um mandado de prisão foi expedido pela Justiça e ele foi localizado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios Central (DHC) do Rio apoiou a ação, que resultou na apreensão do aparelho celular do torcedor para auxiliar nas investigações.

No momento, Jonathan Messias encontra-se em uma unidade policial do Rio de Janeiro e será posteriormente transferido para a delegacia de São Paulo. Detalhes sobre a operação de prisão e a identificação do suspeito serão apresentados em uma coletiva de imprensa marcada nesta terça-feira (25).

Anteriormente, outro torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago, havia sido preso no dia do crime, mas acabou sendo solto por falta de convicção de que ele tenha sido o autor do arremesso da garrafa que vitimou Gabriela. O Ministério Público de São Paulo não encontrou evidências suficientes para incriminá-lo.

Gabriela Anelli era uma torcedora assídua do Palmeiras e costumava frequentar o estádio Allianz Parque acompanhada dos pais. Segundo relato do pai, o clube era a paixão e a diversão da jovem. Ela já havia superado diversos problemas de saúde ao longo da vida, mas foi tragada por uma ação violenta durante o evento esportivo.

O caso chocou a comunidade esportiva e trouxe à tona discussões sobre a violência nos estádios e a necessidade de coibir comportamentos agressivos entre torcedores. O triste episódio ressalta a importância do respeito e da segurança nas arquibancadas, visando a proteção de todos os envolvidos em eventos esportivos.