Copa 2022: Data, horários, onde vai ser, estádios e curiosidades

A Copa do Mundo é o principal evento de futebol mundial, realizada a cada quatro anos. A próxima edição terá como sede o Qatar - ou Catar - e terá alguns pontos diferentes das anteriores. Entre as curiosidades, oito estádios serão utilizados, mas apenas um foi reformado e outro está sendo construido. Uma cidade inteira será construída para receber jogos e torcedores. Confira todos os detalhes sobre o próximo Mundial.

Datas

A Copa 2022 ocorrerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

Horários

O país-sede da Copa 2022 está cerca de 6 horas à frente do horário de Brasília. Por conta disso os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase ocorreram nas primeiras horas da manhã. Então, programe-se:

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília);

Oitavas e quartas de final: 12h e 16h (horário de Brasília);

Semifinais: 16h (horário de Brasília);

Disputa do terceiro lugar e final: 12h (horário de Brasília)

VEJA MAIS

Cidades-sede

Serão cinco cidades-sede na Copa 2022: a capital do país, Doha; Al Khor; Al Rayyan; Al Wakrah; e Lusail (que está em construção).

Doha, além de ser a capital do país, é a cidade mais populosa do Qatar, com cerca de 1,3 milhões de habitantes. A cidade é considerada o centro econômico do país. Locaçizada na costa do Golfo Pérsico, no leste do país.

Al Khor, é uma cidade costeira ao norte do país, cerca de 50km de Doha. Al Rayyan é a cidade mais próxima da capital, está 20km de distância, e está localizada no oeste do país. Al Wakrah fica a 40 km da capital, no sul do país.

A cidade de Lusail, está sendo construida para receber a abertura da Copa 2022. A cidade ficará cerca de 25 km da capital Doha. Lusail é a principal sede do mundial, o Estádio Lusail terá a capacidade para receber 80 mil pessoas.

Estádios

A Copa 2022 terá oito estádios para receber todos os jogos do torneio. Entre eles, apenas o Khalifa foi reformado e seguirá com sua capacidade original de 40 mil lugares depois da competição.

Os demais estádios foram construidos especialmente para receber os jogos da Copa 2022. Após o mundial, o Qatar doará cerca de 170 mil assentos para estádios de outros países.

Conheça os estádios

Estádio Khalifa (Doha)

Foi construido em 1976 e é o mais tradicional do país, passou por uma reforma e foi entregue em maio de 2017. Tem capacidade para 40 mil torcedores. Será utilizado até as quartas de final da competição.

Foi construido em 1976 e é o mais tradicional do país, passou por uma reforma e foi entregue em maio de 2017 (Divulgação)

Estádio Al Thumama (Doha)

Outro estádio da capital, tem capacidade para receber até 40 mil pessoas, será palco de partidas até as quartas de final da Copa 2022.

Sua capacidade é de 44 mil torcedores (Divulgação)

Estádio Education City (Doha)

O terceiro estádio da capital, tem o seu nome ligado ao ambiente das universidades do Qatar. Tem capacidade de receber 40 mil torcedores e receberá jogos até as quartas de final.

Seu nome ligado ao ambiente das universidades do Qatar (Divulgação)

Estádio 974 ou Ras Abu Aboud (Doha)

O estádio foi todo construido com estruturas de contêineres, sua capacidade é de 40 mil torcedores. Após a Copa 2022, será desmontado e sua estrutura será doada para o desenvolvimento social e esportivos de outros países.

O estádio foi todo construido com estruturas de contêineres e terá sua estrutura doada para o desenvolvimento social e esportivos de outros países (Divulgação)

Estádio Al Janoub (Al Wakrah)

Foi o primeiro estádio construido e entregue pela organização da Copa 2022 em maio de 2019. O estádio está localizado na cidade de Al Wakrah, também receberá partidas até as quartas de final e tem capacidade para 40 mil pessoas.

Primeiro estádio construido e entregue pela organização da Copa 2022 em maio de 2019 (Divulgação)

Estádio Lusail (Lusail)

O principal estádio da Copa 2022, está sendo erguido juntamente com a cidade de Lusail. O estádio será palco da abertura e da final, além de recebr outros jogos do mundial. Sua capacidades será de 80 mil pessoas.

O principal estádio da Copa 2022, está sendo erguido juntamente com a cidade de Lusail (Divulgação)

Estádio Al Bayt (Al Khor)

Com capacidade para 60 mil pessoas, receberá partidas até a semifinal da Copa 2022.

Receberá partidas até as semifinais do Mundial (Divulgação)

Estádio Ahmad bin Ali (Al Rayyan)

Sua capacidade original é de 22 mil pessoas, mas está sendo ampliado para receber 44 mil para a Copa 2022.

Sua capacidade está sendo ampliado para 44 mil (Divulgação)



Curiosidades

Será a primeira que o mundial será realizado durante o Outono, estação do ano correspondente ao hemisfério do norte, em decorrencia das altas temperaturas no Oriente Médio.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Felipe Sariva, editor web do Portal OLiberal.com)