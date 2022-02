Portugal e Espanha terão única candidatura da Europa para a Copa de 2030, diz jornal

A Uefa terá apenas uma candidatura europeia concorrendo para sediar a Copa do Mundo de 2030. De acordo com o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, o órgão que controla o futebol no Velho Continente deverá apoiar a candidatura conjunta entre Espanha e Portugal. A informação é do jornal Marca.

Segundo o veículo espanhol, Ceferin teria solicitado às associações que fazem parte da Uefa um esforço para que o continente possuísse uma candidatura única e não criar uma disputa interna. Neste cenário, o Reino Unido - Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia - teria voltado atrás na decisão de tentar sediar a Copa de 2030, focando em uma candidatura à Euro 2028.

Assim, Espanha e Portugal devem apresentar a única candidatura europeia para a Copa do Mundo de 2030. Os países ibéricos também teriam o apoio de federações vizinhas à Arábia Saudita, que teria ficado agradada pelo fato de a Supercopa da Espanha ter sido disputada no país.

Espanha e Portugal anunciaram oficialmente a candidatura ibérica para a Copa do Mundo de 2030 em um amistoso realizado em junho do ano passado. Ambos os países já haviam se juntado na tentativa de atrair a Copa de 2018 e 2022, em processo que acabaram vencidos por Rússia e Catar, respectivamente.