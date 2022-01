Fifa inicia venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar; saiba como comprar

A Fifa abriu, às 7h desta quarta-feira (19) a primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022. Este primeiro período de comercialização segue até o dia 22 de fevereiro.

A competição está marcada para começar no dia 21 de novembro. A compra dos ingressos está disponível apenas online, no site da Fifa.

Agora, os torcedores podem enviar pedidos de ingressos. Nesta fase de vendas, não importa a data em que essas inscrições forem enviadas.

Caso o número de ingressos solicitados para alguma partida exceda a carga total disponível, os ingressos serão alocados por meio de um sorteio. Todos os candidatos aprovados, parcialmente aprovados e não aprovados serão notificados do resultado de suas inscrições até 8 de março, junto com as etapas seguintes e o prazo para pagamento.

Assim como ocorreu nas edições de 2010, 2014 e 2018 da Copa do Mundo, os residentes do país anfitrião se beneficiarão exclusivamente de uma categoria de preço especial.