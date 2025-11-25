Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

Hannah Franco
fonte

Série A 2026: veja os adversários do Remo já garantidos no Brasileirão (Thiago Gomes/O Liberal)

Com o fim da Série B no último domingo (23/11), o Clube do Remo já conhece parte dos adversários que enfrentará na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Remo confirmou o acesso após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão, em uma tarde histórica para a torcida azulina. O Leão Azul terminou a Série B com 62 pontos, na quarta colocação, e encerrou uma espera de 31 anos para voltar à Primeira Divisão.

VEJA MAIS

image Wallpapers do Remo: baixe fotos exclusivas de O Liberal do acesso à Série A para o seu celular
Baixe papéis de parede com imagens da partida que garantiu o acesso do Remo

image Veja fotos do jogo do acesso do Remo à série A 2026
Torcida lota o Mangueirão e comemora a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que garantiu o retorno do Leão à elite

Quem já está confirmado na Série A 2026

Com quatro times subindo e outros já sem risco de queda na Série A 2025, a lista parcial dos confirmados é a seguinte:

  1. Palmeiras
  2. Flamengo
  3. Cruzeiro
  4. Mirassol
  5. Bahia
  6. Botafogo
  7. Fluminense
  8. São Paulo
  9. RB Bragantino
  10. Corinthians
  11. Coritiba (retorna após 2 anos)
  12. Athletico Paranaense (retorna após 1 ano)
  13. Chapecoense (retorna após 4 anos)
  14. Remo (retorna após 31 anos)

Quem ainda pode cair

Alguns clubes seguem com risco de rebaixamento e podem completar a lista dos participantes de 2026: Corinthians, Atlético, Grêmio, Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude.

O Sport já está matematicamente rebaixado.

Calendário da Série A 2026

A próxima edição do Brasileirão começa mais cedo por conta do novo calendário do futebol nacional. A estreia está marcada para 28 de janeiro, com disputa ao longo de todo o ano e pausa prevista durante a Copa do Mundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

série a

Brasileirão

Clube do Remo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026

Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube

25.11.25 17h58

Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão

Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional

25.11.25 17h31

novo comandante

‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão

Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão

25.11.25 16h37

Mais esportes

Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores

Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard

25.11.25 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas

O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada

25.11.25 19h38

Futebol

Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A

Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação

24.11.25 18h58

BRASILEIRÃO

Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro

25.11.25 20h39

SÉRIE B

Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição

Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros

24.11.25 17h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda