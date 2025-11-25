Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026

Com o fim da Série B no último domingo (23/11), o Clube do Remo já conhece parte dos adversários que enfrentará na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Remo confirmou o acesso após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão, em uma tarde histórica para a torcida azulina. O Leão Azul terminou a Série B com 62 pontos, na quarta colocação, e encerrou uma espera de 31 anos para voltar à Primeira Divisão.

Quem já está confirmado na Série A 2026

Com quatro times subindo e outros já sem risco de queda na Série A 2025, a lista parcial dos confirmados é a seguinte:

Palmeiras Flamengo Cruzeiro Mirassol Bahia Botafogo Fluminense São Paulo RB Bragantino Corinthians Coritiba (retorna após 2 anos) Athletico Paranaense (retorna após 1 ano) Chapecoense (retorna após 4 anos) Remo (retorna após 31 anos)

Quem ainda pode cair

Alguns clubes seguem com risco de rebaixamento e podem completar a lista dos participantes de 2026: Corinthians, Atlético, Grêmio, Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude.

O Sport já está matematicamente rebaixado.

Calendário da Série A 2026

A próxima edição do Brasileirão começa mais cedo por conta do novo calendário do futebol nacional. A estreia está marcada para 28 de janeiro, com disputa ao longo de todo o ano e pausa prevista durante a Copa do Mundo.