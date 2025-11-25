Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro Hannah Franco 25.11.25 20h39 Série A 2026: veja os adversários do Remo já garantidos no Brasileirão (Thiago Gomes/O Liberal) Com o fim da Série B no último domingo (23/11), o Clube do Remo já conhece parte dos adversários que enfrentará na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. O Remo confirmou o acesso após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão, em uma tarde histórica para a torcida azulina. O Leão Azul terminou a Série B com 62 pontos, na quarta colocação, e encerrou uma espera de 31 anos para voltar à Primeira Divisão. VEJA MAIS Wallpapers do Remo: baixe fotos exclusivas de O Liberal do acesso à Série A para o seu celular Baixe papéis de parede com imagens da partida que garantiu o acesso do Remo Veja fotos do jogo do acesso do Remo à série A 2026 Torcida lota o Mangueirão e comemora a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que garantiu o retorno do Leão à elite Quem já está confirmado na Série A 2026 Com quatro times subindo e outros já sem risco de queda na Série A 2025, a lista parcial dos confirmados é a seguinte: Palmeiras Flamengo Cruzeiro Mirassol Bahia Botafogo Fluminense São Paulo RB Bragantino Corinthians Coritiba (retorna após 2 anos) Athletico Paranaense (retorna após 1 ano) Chapecoense (retorna após 4 anos) Remo (retorna após 31 anos) Quem ainda pode cair Alguns clubes seguem com risco de rebaixamento e podem completar a lista dos participantes de 2026: Corinthians, Atlético, Grêmio, Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude. O Sport já está matematicamente rebaixado. Calendário da Série A 2026 A próxima edição do Brasileirão começa mais cedo por conta do novo calendário do futebol nacional. A estreia está marcada para 28 de janeiro, com disputa ao longo de todo o ano e pausa prevista durante a Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série a Brasileirão Clube do Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18