Com gol de Vini Jr., Real Madrid vence o Borussia Dortmund e conquista a 15º Champions League

O Real Madrid conquistou mais um título da Liga dos Campeões. Com um placar de 2 a 0, a equipe merengue venceu o Borussia Dortmund neste sábado (1°), no estádio de Wembley, em Londres. Os gols do time espanhol foram marcados por Carvajal e pelo brasileiro Vini Júnior, no segundo tempo.

Com o resultado, o Real Madrid garantiu a 15º taça da Champions League e se isolou, ainda mais, como o maior campeão da competição. O primeiro tempo terminou sem gols.

O Borussia Dortmund fez um excelente início de jogo e surpreendeu em campo. A equipe alemã dominou a etapa com criações de jogadas e mais de chances de gols.

Em um dos lances, Adeyemi recebeu passe de Schlotterbeck e tentou cortar de Courtois. No entanto, na hora de finalizar, o jogador errou e perdeu a chance de abrir o placar. A equipe alemã seguiu pressionando em busca do primeiro gol.

Apesar da pressão, o Borussia não conseguiu converter as chances em gols e duelo foi empatado em 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou mais forte e decisivo. Aos 29 minutos da etapa, Toni Kroos, que faz a sua despedida da Liga como profissional, cobrou um belo escanteio. A bola saiu perfeita para Carvajal, que escorou de cabeça e abriu o placar: 1 a 0 para a equipe merengue.

Brasileiros se destacaram em campo (ALASTAIR GRANT/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O segundo gol dos espanhóis veio dos pés do atacante Vini Jr., que foi um dos principais jogadores do Real e decisivo na conquista do título. Como foi durante toda a temporada, a dupla com Bellingham deu certo mais uma vez. O inglês aproveitou erro da saída de bola do Borussia e deu passe para o brasileiro, que invadiu a área pela esquerda e finalizou para marcar o segundo do time merengue no jogo.

Sem tempo para reação, o Borussia Dortmund, apesar de guerreiro, não conseguiu superar o poderoso Real Madrid e se despediu da Champions com mais um vice.