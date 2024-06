VÍDEO: Com Jay Z na plateia, Real Madrid conquista a Champions com gol de Vini; entenda a relação

Antes do apito inicial para a decisão da Uefa Champions League entre Borussia Dortmund e Real Madrid, em Wembley, neste sábado (1º), o astro do hip-hop, cantor, produtor e empresário, Jay-Z foi cumprimentar o amigo Vini Jr.

O brasileiro que marcou o último gol do jogo, finalizado em 2 x 0, recebeu o artista nos antes de iniciar a partida em uma área privada e depois ganhou um abraço de Jay-Z no aquecimento.

O artista também é sócio-majoritário da empresa que agencia a carreira de Vinicius Junior, a Nation Sports. Além do brasileiro, a agência gerencia carreira de esportistas e, principalmente, jogadores de futebol ao redor do mundo.

E desde de 2023, Jay-Z se tornou sócio majoritário da empresa TFM Agency, que controla as carreiras de nomes como Vinicius Junior, Endrick, do Palmeiras, Lucas Paquetá, do Arsenal, e Gabriel Martinelli, do Arsenal.