Bellingham supera Vini Jr. e leva o prêmio de melhor do Campeonato Espanhol

O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, superou o brasileiro Vinícius Júnior, seu companheiro de time, e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Também disputavam o prêmio Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, Isco, do Bétis, e Dovbyk, do Girona.

"É uma honra receber este prêmio", afirmou Bellingham em vídeo após o anúncio da eleição nesta terça-feira. "Dedico a todos meus companheiros, ao meu técnico e à equipe que confiaram em mim e principalmente aos torcedores do melhor clube do mundo", completou o jogador, que trocou o Borussia Dortmund pelo Real Madrid no início desta temporada.

Aos 20 anos, Bellingham disputou 28 jogos pelo Campeonato Espanhol, com 19 gols e 6 assistências. Já Vinicius Júnior conseguiu 15 gols e 6 assistências em 26 partidas. Após conquistarem o título nacional com dez pontos de vantagem sobre o arquirrival Barcelona (95 a 85), o inglês e o brasileiro buscam a Liga dos Campeões neste sábado contra o Borussia Dortumnd, ex-time de Bellingham, no estádio de Wembley.

VEJA MAIS

Na festa pelo 36º título espanhol do clube, no início de maio, na Praça de Cibeles, em Madri, Bellingham disse estar muito feliz por jogar ao lado do "melhor jogador do mundo", ao que a torcida respondeu cantando: "Vinicius, Bola de Ouro! Vinicius, Bola de Ouro!".

O ucraniano Dovbyk foi o artilheiro do campeonato, com 24 gols, e ajudou o Girona a terminar na terceira colocação. O Atlético de Madrid, de Griezmann, terminou na quarta posição, e o Bétis, de Isco, foi o sétimo colocado.