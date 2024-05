Real Madrid quer Kimmich ou Rodri para substituir Toni Kroos, após aposentadoria do jogador

Um dos ídolos do Real Madrid, Toni Kroos anunciou a aposentadoria dos gramados aos 34 anos. Com isso, a equipe espanhola deve movimentar a janela de transferências em busca de um novo meio campista à altura do alemão. Segundo o jornal espanhol AS, dois volantes já estão no radar do time: Rodri, do Manchester City, e Kimmich, do Bayern de Munique.

Kimmich seria a opção mais atrativa para o time, o meio-campista e lateral-direito tem contrato com o Bayern até junho de 2025.

VEJA MAIS



O jogador chegou a falar sobre uma possível saída do time alemão e deixou em aberto o futuro. “No momento não estou pensando nisso. Como já disse, falarei primeiro com o Bayern. Mas, claro, Barcelona e Real Madrid são clubes incríveis com uma história incrível”, declarou.

Rodri é visto como uma boa opção, mas o Real Madrid entende que deve ser difícil tirar o jogador do Manchester City, onde ele tem contrato até 2027. O volante de 27 anos é capitão da Seleção Espanhola e considerado intocável no clube inglês, sendo uma das peças mais importantes do time de Pep Guardiola, o que deve complicar possíveis negociações.