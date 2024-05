Toni Kroos decide pendurar as chuteiras; veja a trajetória do craque alemão

Na manhã desta terça-feira (21), o Real Madrid anunciou, através de um comunicado em seu site oficial, que Toni Kroos irá pendurar as chuteiras este ano, após o término da Eurocopa 2024.

O jogador está desde 2014 na equipe espanhola e é considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol. No comunicado, o clube Merengue expressou gratidão e respeito pela história que o alemão construiu na Espanha.

“O Real Madrid quer expressar seu agradecimento e seu carinho por Toni Kroos. Um jogador que faz parte da história do clube e uma das grandes lendas do futebol mundial”, disse o clube em nota.

Trajetória de Toni Kroos

A trajetória de Toni Kroos no futebol é marcada por sucesso e conquistas em clubes e na seleção alemã. O jogador iniciou sua carreira nas categorias de base do Greifswalder SC, na Alemanha, e aos 16 anos foi transferido para o Bayern de Munique. No clube alemão, conquistou três títulos da Bundesliga e uma Liga dos Campeões. Em 2014, Toni se juntou ao Real Madrid, onde se tornou peça fundamental, conquistando quatro Liga dos Campeões da UEFA e diversos títulos nacionais e internacionais. Além disso, ele teve sucesso representando a seleção alemã, contribuindo para vitórias em competições como a Copa do Mundo FIFA e a Eurocopa.

Títulos conquistados

Toni Kroos é um dos jogadores de futebol em atividade com mais títulos conquistados. Ao longo de sua carreira, ele acumulou um total de 34 troféus, sendo 17 em competições nacionais e 16 em competições internacionais.

Seus principais títulos incluem:

Competições Nacionais (17 Títulos)

3 Bundesliga (2007/08, 2012/13, 2013/14)

2 Supercopa da Alemanha (2010, 2012)

3 Copa da Alemanha (2007/08, 2012/13, 2013/14)

1 Taça Liga Alemã (2007/08)

4 Liga Espanhola (2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24)

1 Copa del Rey (2022/23)

4 Supercopa da Espanha (2017, 2019, 2021, 2023)

Competições Internacionais (16 Títulos)

6 Liga dos Campeões da UEFA (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

4 Supercopa da UEFA (2014, 2017, 2018, 2022)

6 Mundial de Clubes da FIFA (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

1 Copa do Mundo FIFA (2014)

O MAIOR CAMPEÃO MUNDIAL POR CLUBES

Em 2023, Kroos se tornou o maior vencedor do torneio mundial de clubes da Fifa. Nenhum outro jogador venceu a competição mais vezes que o alemão. No Marrocos, o meio-campista levantou o seu sexto troféu e ampliou seu recorde.

Jogadores com mais títulos do Mundial de Clubes:

Kroos: 6

Nacho, Carvajal, Modric e Benzema: 5

Cristiano Ronaldo, Isco, Varane, Marcelo, Navas e Sergio Ramos: 4

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com