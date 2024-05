Onde vai ser a final da Champions League 2024? Veja dia, hora e o estádio

Borussia Dortmund e Real Madrid disputarão a final da Champions League 2024 no início de junho. Com transmissão pela TV e por streaming, o jogo acontecerá em Londres, Reino Unido. Confira o dia, horário, local e onde assistir a final da Liga dos Campeões 2024:

Qual o dia e a hora da final da Champions League

A final da Liga dos Campões será realizada no dia 1° de junho, às 16h (horário de Brasília).

Onde será a final da Liga dos Campeões

A partida ocorrerá no Estádio Nacional de Wembley, em Londres, Inglaterra. O complexo esportivo é o maior do Reino Unido e suporta até 90.000 espectadores. Na Europa, a arena só perde para o Camp Nou de Barcelona, na Espanha, que pode acomodar 102.000 pessoas.

VEJA MAIS

Onde assistir a final da Champions ao vivo

Borussia Dortmund x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pelo streaming Max, antigo HBO Max.

Como Borussia Dortmund e Real Madrid chegam para a final da Liga

Borussia Dortmund foi o líder do Grupo F da Champions e, nesse, acumulou derrota de 2 a 0 para PSG, empate sem gols com Milan, duas vitórias sobre Newcastle por 1 a 0 e 2 a 0, vitória de 3 a 1 contra Milan e empate de 1 a 1 com PSG. No mata-mata, o time eliminou PSV com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 2 a 0, Atlético Madrid com uma derrota de 2 a 1 e vitória de 4 a 2 e Paris Saint-Germain com duas vitórias de 1 a 0. No momento dessa edição, as últimas 5 partidas da equipe ocorreram pela Liga dos Campeões e pela Bundesliga e lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Real Madrid liderou invicto o Grupo C e passou por vitórias de 1 a 0 sobre Union Berlin, 3 a 2 contra Napoli, 2 a 1 e 3 a 0 sobre Braga, 4 a 2 contra Napoli e 3 a 2 sobre Union Berlin. Nas etapas seguintes, a equipe superou Leipzig, com uma vitória de 1 a 0 e empate de 1 a 1; Manchester City nos pênaltis, após empates de 3 a 3 e 1 a 1; e Bayern de Munique, com um empate de 2 a 2 e vitória de 2 a 1. Em seus últimos jogos, realizado pela Champions e por La Liga, o time registrou 4 vitórias e 1 empate.