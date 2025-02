Com Águia de Marabá e Tuna Luso, CBF divulga tabela base da Série D do Brasileirão; confira

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, na noite da última quinta-feira (27), os documentos técnicos, incluindo a tabela base da Série D do Campeonato Brasileiro. A disputa contará com dois times paraenses, o Águia de Marabá e a Tuna Luso, na briga pelo acesso. A competição começa no dia 12 ou 13 de abril.

Ao todo, 64 clubes participam do campeonato, com representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Conforme a publicação, a final da disputa ocorrerá em setembro, nos dias 21 (jogo de ida) e 28 (jogo de volta). O atual campeão da Quarta Divisão do futebol brasileiro é o Retrô-PE, que conquistou o acesso para a Série C.

Nesta edição, Águia de Marabá e Tuna Luso brigam pelo acesso à Terceira Divisão. Na temporada passada, o Azulão participou da disputa, mas teve uma campanha abaixo das expectativas. Tanto a equipe marabaense quanto a Tuna fazem parte do Grupo A1 do campeonato, que também conta com o Independência-AC, Humaitá-AC, Manaus-AM, Manauara-AM, Grêmio Sampaio-RR e Trem-AP.

As datas dos jogos ainda não estão fechadas, mas a primeira rodada está prevista para ser realizada no dia 12 de abril. Na estreia, o Águia de Marabá vai encarar o Grêmio Sampaio-RR, enquanto a Tuna enfrenta o Humaitá. Os locais e horários das partidas também ainda não foram definidos.

Na primeira fase, os clubes de cada grupo se enfrentam entre si e, ao final, os dois mais bem colocados avançam para a segunda fase, onde os times serão divididos em 16 chaves com duas equipes cada. Os 16 melhores classificados irão para as oitavas de final, depois, os oito vencedores para as quartas e, em seguida, para as semifinais, onde garantem o acesso e brigam pela vaga na grande decisão.

Confira os jogos de Águia de Marabá e Tuna na Série D

1ª Rodada - 12/04 ou 13/04

Águia de Marabá x Grêmio Sampaio-RR (GAS)

Humaitá- AC x Tuna Luso

2ª rodada - 19/04 ou 20/04

Independência-AC x Águia de Marabá

Tuna Luso x Trem-AP

3ª rodada - 26/04 ou 27/04

Águia de Marabá x Manaus-AM

Manauara-AM x Tuna Luso

4ª rodada - 03/05 ou 04/05

Manauara-AM x Águia de Marabá

Tuna Luso x Manaus-AM

Confira as datas da Série D

Segunda fase: 26 e 27 de junho (ida) e 2 e 3 de agosto (volta);

Oitavas de final: 9 e 10 de agosto (ida) e 16 e 17 de agosto (volta);

Quartas de final: 23 e 24 de agosto (ida) e 30 e 31 de agosto (volta);

Semifinais: 6 e 7 de setembro (ida) e 13 e 14 de setembro (volta);

Finais: 21 de setembro (ida) e 28 de setembro (volta).