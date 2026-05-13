Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Ceará x Atlético-MG disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Atlético-MG ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o Atlético-MG venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Galo joga por um empate para garantir a classificação.

O Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso triunfe por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

O Vozão não vive bom momento, após eliminação na Copa do Nordeste e derrota em casa pela Série B. Já o Atlético-MG também busca recuperação, depois de empatar com o Botafogo no Campeonato Brasileiro.

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Ceará x Atlético-MG: prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk; Pedro Henrique e Lucca. Técnico: Léo Condé.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Arbitragem de Ceará x Atlético-MG

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

FICHA TÉCNICA

Ceará x Atlético-MG

Copa do Brasil

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 21h30