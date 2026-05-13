Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Ceará e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 13.05.26 20h30 Ceará e Atlético-MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Pedro Souza / Atlético-MG) Ceará x Atlético-MG disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ceará x Atlético-MG ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o Atlético-MG venceu por 2 a 1 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Galo joga por um empate para garantir a classificação. O Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso triunfe por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis. O Vozão não vive bom momento, após eliminação na Copa do Nordeste e derrota em casa pela Série B. Já o Atlético-MG também busca recuperação, depois de empatar com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Jacuipense x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Jacuipense e Palmeiras jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. Ceará x Atlético-MG: prováveis escalações Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk; Pedro Henrique e Lucca. Técnico: Léo Condé. Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez. Arbitragem de Ceará x Atlético-MG Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson José de Moraes Coelho (SP) VAR: Wagner Reway (SC) FICHA TÉCNICA Ceará x Atlético-MG Copa do Brasil Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ceará Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14