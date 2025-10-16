CBF oficializa e detalha amistosos com Senegal e Tunísia, adversários de Copa do Mundo A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esperou pela confirmação da vaga de Senegal para oficializar o amistoso Estadão Conteúdo 16.10.25 9h33 A Seleção Brasileira treinou neste domingo (12) (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF) Já era sabido que o Brasil enfrentaria seleções africanas na última data Fifa do ano, agendada para meados de novembro. Mas havia a possibilidade de Senegal não ser uma das rivais caso não se garantisse diretamente à Copa do Mundo de 2026. Vaga confirmada, amistoso agendado. A outra adversária será a Tunísia, atendendo ao pedido de Carlo Ancelotti de enfrentar quem estará nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México em 2026. VEJA MAIS Ancelotti projeta definir elenco da Copa em março e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe' Técnico italiano já deu pistas qual será o elenco que será convocado para a Copa do Mundo de 2026 Bruno Guimarães diz viver melhor fase na seleção e reforça: 'Grupo ainda não está fechado' [[(standard.Article) Fabrício Bruno falha duas vezes, Brasil leva virada e perde do Japão pela 1ª vez na história]] A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esperou pela confirmação da vaga de Senegal para oficializar o amistoso. Com a Tunísia, melhor disparada das Eliminatórias Africanas, o encontro já estava definido. A entidade aproveitou para detalhar horário e local das partidas. "A seleção brasileira fechará o ano de 2025 com dois amistosos na Europa, em novembro. No dia 15, enfrenta Senegal no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, encara a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília)", desmembrou a CBF. O Brasil ganhou da Coreia do Sul por 5 a 0 e foi surpreendido pelo Japão, levando a virada por 3 a 2, nessa recente Data Fifa. Ambas estarão na Copa e Ancelotti já havia utilizado o confronto de Tóquio para observar o elenco. O treinador vai utilizar os embates com os africanos para os "últimos testes" na seleção. O italiano confirmou que nos amistosos de março utilizará somente os jogadores definidos para estarem no Mundial. Desta maneira, estar na próxima convocação terá um peso enorme para quem sonha em estar em campo na busca do hexacampeonato. Ancelotti já tem dois terços de seus escolhidos, mas a seleção ainda conta com vagas abertas em todos os setores, o que deixa a disputa aberta pela vaga de terceiro goleiro, nas laterais e defesa e, sobretudo, no ataque, com acirrada disputa e novos nomes se destacando a cada dia. Os amistosos de março serão diante de europeus, também fora de casa, e o Brasil sonha em encarar Portugal, França ou Alemanha para testar a força da seleção da Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Seleção brasileira amistosos Senegal Tunísia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Embalado por quatro vitórias seguidas, Remo é o time com menos derrotas na Série B Com campanha regular, Leão Azul está na cola do G-4 16.10.25 9h49 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 FUTEBOL Ex-técnico do Paysandu pode complicar ainda mais a vida do clube na Série B Técnico Claudinei Oliveira, que treinou o Paysandu nesta Série B, é o comandante da Ferroviária-SP, próximo compromisso do Papão na competição 15.10.25 19h10 SÉRIE B Roger Aguilera após derrota no Re-Pa: “O clube é maior do que todos nós” Presidente bicolor reconhece momento difícil e pede união da diretoria para reerguer o time nas últimas rodadas da Série B 15.10.25 17h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 FUTEBOL Série B: Adversário do Remo, Athletic-MG terá cinco desfalques para a partida no Baenão Equipe mineira perde titulares por suspensão e busca reação diante do Leão no Baenão 15.10.25 20h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo O Brasileirão movimenta o futebol nesta quinta-feira 16.10.25 7h00