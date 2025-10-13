Bruno Guimarães diz viver melhor fase na seleção e reforça: 'Grupo ainda não está fechado' Estadão Conteúdo 13.10.25 9h08 Bruno Guimarães atravessa o ponto alto de sua trajetória na seleção brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o meio-campista tem se firmado como peça-chave no novo ciclo e destacou a confiança recebida do treinador. "Vivo meu melhor momento na Seleção, o professor tem passado muita confiança", afirmou o jogador, às vésperas do amistoso contra o Japão, em Tóquio. O meio-campista reconhece que a caminhada até aqui foi marcada por altos e baixos. "O ciclo veio de muita coisa conturbada, mas crescemos e estamos fortes na reta final", disse. Bruno ressaltou a evolução coletiva e o amadurecimento da equipe desde a chegada de Ancelotti, que tem promovido variações táticas e rodado o elenco para testar diferentes formações. Mesmo em bom momento, o jogador do Newcastle acredita que ainda há espaço para mudanças. "O grupo não está definido, não está fechado. É normal o professor querer testar", avaliou. Para ele, a força de uma Seleção campeã está na profundidade do elenco: "Uma Copa não é sobre os 11, é sobre quem vai te ajudar saindo do banco." Bruno também valorizou o entrosamento que vem construindo com Casemiro, com quem forma o coração do meio-campo brasileiro. "Jogar com o Casemiro é mais fácil para qualquer jogador. Tenho liberdade para atuar como no meu clube, e isso me deixa mais solto para criar", explicou, destacando que sempre foi um camisa oito de origem, mas se adapta conforme a necessidade da equipe. O meia reforçou o orgulho de vestir a camisa da seleção e contou um episódio recente que simboliza sua dedicação. "Duas janelas do avião quebraram, tivemos que voltar e fiz um voo de 40 horas. Mesmo assim, falei que queria jogar. Enquanto tiver forças, quero representar o Brasil", disse. De volta ao Japão, país onde foi campeão olímpico em 2021, Bruno não escondeu a emoção de reviver boas lembranças. "Feliz por voltar onde vivi grandes memórias. Agora o importante é o que vamos fazer no jogo", comentou. A seleção enfrenta o Japão na terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium. O camisa 8 encerrou com um olhar para o futuro: "Está chegando o momento da Copa, e é algo que nosso país espera ansiosamente. Quero seguir bem no clube, fazer o Mister feliz e continuar como titular." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Bruno Guimarães COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão 12.10.25 19h32 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 ESPORTES Lateral do Paysandu ironiza o Remo após confusão: 'olha o nível do time deles' Bruno Oliveira se envolveu em confusão com jogadores azulinos após Re-Pa empatado em 1 x 1 13.10.25 0h37 Maior do Norte Remo supera Paysandu e tem a maior torcida do Norte, aponta pesquisa Segundo o levantamento, clube azulino cresceu nos últimos anos e superou o maior rival 28.07.25 10h51 Rayssa Leal reage à eliminação em Paris e fala sobre saúde mental: 'Faço terapia' 12.10.25 22h27