CBF divulga tabela detalhada da Série D e Águia e Tuna têm estreias marcadas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das sete primeiras rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, Tuna Luso e Águia de Marabá já sabem quem serão seus adversários e quando irão estrear na competição.

A estreia da Águia do Souza será no sábado (19), contra o Humaitá-AC, no Estádio Florestão, em Rio Branco, no Acre. Já no domingo (20), o Azulão recebe o GAS no Zinho de Oliveira.

A CBF já havia divulgado uma tabela com as quatro primeiras rodadas do campeonato. No entanto, o início da disputa foi adiado por conta de uma exigência da instituição para a regularização dos estádios das equipes. Com isso, a Série D, que começaria entre os dias 12 e 13 de abril, passou para os dias 19 e 20.

Além disso, nesta nova tabela, a entidade forneceu mais detalhes sobre horários, datas e locais dos jogos. Tuna e Águia estão no grupo A, ao lado de Independência-AC, Humaitá-AC, Manaus-AM, Manauara-AM, Grêmio Sampaio-RR e Trem-AP.

Assim, as equipes se enfrentarão duas vezes na primeira fase. O primeiro duelo entre a Águia Guerreira e o Azulão será na quinta rodada, no dia 17 de maio, na casa do Azulão.

Formato

Ao todo, 64 times disputam a Série D. A primeira fase está marcada para terminar no dia 20 de julho. Já a segunda ocorrerá entre os dias 26 e 27 de junho (ida) e 2 e 3 de agosto (volta). A final deve acontecer entre os dias 21 e 28 de setembro.

Na primeira fase, os clubes de cada grupo se enfrentam entre si, e, ao final, os dois mais bem colocados avançam para a segunda fase, onde os times serão divididos em 16 chaves com duas equipes cada. Os 16 vencedores dessa fase avançam para as oitavas de final; depois, os oito classificados seguem para as quartas e, em seguida, para as semifinais, onde garantem o acesso e disputam uma vaga na grande decisão.

O atual campeão da Quarta Divisão do futebol brasileiro é o Retrô-PE, que conquistou o acesso para a Série C.

Confira os jogos

1ª Rodada

19/04

Humaitá- AC x Tuna Luso - às 18h - Florestão

20/04

Águia de Marabá x Grêmio Sampaio-RR (GAS) - 17 - Zinho de Oliveira

2ª rodada

27/04

Tuna Luso x Trem - 15h - Estádio do Souza

Independência-AC x Águia de Marabá - 17h - Arena da Floresta

3ª rodada

03/05

Manauara x Tuna Luso - 16h30 - Colina

Águia de Marabá x Manaus - 17h - Zinho de Oliveira

4ª rodada

10/05

Manauara x Águia de Marabá - 16h30 - Colina

11/05

Tuna Luso x Manaus - 15h - Souza

5ª rodada

17/05

Águia de Marabá x Tuna Luso - 17h - Zinho de Oliveira

6ª rodada

24/05

Independência-AC x Tuna Luso - 17h - Arena da Floresta

Águia de Marabá x Trem - 17h - Zinho de Oliveira

7ª rodada

01/06

Tuna Luso x GAS-RR - 15h - Souza

Humaitá-AC x Águia de Marabá - 18h30 - Florestão