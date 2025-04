Tuna Luso e Águia de Marabá comentam adiamento do início da Série D do Campeonato Brasileiro

A largada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025 vai demorar um pouco mais do que o previsto. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar o início da competição em uma semana. Agora, a primeira rodada deve acontecer nos dias 19 e 20 de abril, em vez das datas originais, 12 e 13 deste mês.

O motivo seria por um rigor maior da entidade em relação aos laudos técnicos dos estádios. A CBF apertou o cerco e passou a cobrar com mais veemência as condições mínimas exigidas para que os clubes possam mandar seus jogos. A preocupação é evitar situações como as vistas recentemente na Copa do Brasil, em que diversas equipes precisaram atuar longe de suas casas por falta de regularização dos estádios.

Embora ainda não tenha feito um comunicado oficial às federações estaduais, a CBF já iniciou conversas diretas com os dirigentes de clubes e entidades locais para alinhar os detalhes. Este ano, o Pará tem dois representantes, a Tuna Luso Brasileira e o Águia de Marabá.

Ambos compactuam com a ideia de que o adiamento da competição foi benéfico, já que ambos fazem a final da Copa Grão-Pará, que reúne os eliminados na fase final do Campeonato Paraense e vale vaga na Copa do Brasil de 2026. Embora a FPF não tenha confirmado oficialmente, tudo indica que a decisão será neste fim de semana. Para Ignácio Neto, técnico da Tuna Luso, o adiamento é mais do que bem-vindo.

"A gente pede que, se não for começar a Série D, que a Federação (FPF) dê uma semana limpa. Existe um cansaço mental muito grande, então, diante disso, a FPF poderia prezar pela saúde dos nossos atletas e zelar pela melhora do futebol paraense. Para nós é importante esse tempo maior, porque estamos em plena decisão e precisamos do nosso elenco descansado", afirmou o treinador.

O presidente do Águia, Sebastião Ferreira, o Ferreirinha, deu uma visão parecida com a do treinador tunante. "Para nós a mudança foi excepcional, porque vamos aproveitar e fazer o jogo da final da Copa Grão-Pará neste fim de semana. Por conta disso, foi o melhor a ser feito, já que assim o time pode descansar, treinar e entrar focado na decisão", completa. Os dois times compõem o Grupo A1, ao lado de GAS, Humaitá, Independência-AC, Manauara, Manaus e Trem.