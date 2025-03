Tuna contrata meio-campista Anderson Feijão para reforçar o time na sequência da temporada

A Tuna Luso anunciou nesta quinta-feira (27), a contratação do meio-campista Anderson Feijão, de 33 anos, como mais um reforço para a temporada. O jogador chega ao time paraense com a missão de fortalecer a equipe na sequência do Parazão e na Série D do Campeonato Brasileiro.

Anderson Feijão chega à Águia Guerreira após uma passagem pelo Serra Branca-PB, onde disputou 10 jogos no Campeonato Paraibano de 2025, ajudando o clube a chegar às semifinais da competição. Antes disso, o meia teve três temporadas destacadas no ASA, clube de Arapiraca, onde atuou em 90 partidas, marcou 20 gols e deu uma assistência.

Durante sua trajetória pelo ASA, ele participou de competições como o Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro Série D, consolidando-se como um jogador de confiança e consistência.

Natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Anderson Feijão é tricampeão gaúcho da segunda divisão, conquistando títulos em 2012, 2016 e 2019. Revelado pelo Aimoré, o jogador acumula uma carreira diversificada, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Esportivo- RS, Nova Prata-RS, Guarani de Venancio Aires-RS, Caxias-RS, Barra-SC, Treze-PB, Glória-RS, São Paulo-RS, Aimoré-RS, Ypiranga-RS, Avenida-RS e, mais recentemente, Asa-AL e Serra Branca-PB.