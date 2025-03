Tuna contrata volante Bruno Menezes para a sequência da temporada

A Tuna Luso anunciou a chegada do volante Bruno Menezes para reforçar a equipe na temporada 2025, visando as quartas de final do Parazão e a disputa da Série D do Brasileirão. O jogador, de 29 anos, tem um vasto currículo no futebol brasileiro e chega para agregar experiência ao elenco da Águia do Souza.

Em 2024, Bruno passou por duas equipes: disputou o Campeonato Paraibano pelo Campinense e jogou a Copa Alagoas defendendo o Murici. No ano anterior, o volante teve uma agenda movimentada, atuando pelo Maranhão-MA no Campeonato Maranhense e na Copa do Nordeste, além de vestir a camisa do ASA de Arapiraca-AL na Copa Alagoas, Campeonato Alagoano e Série D.

Natural de Pernambuco, Bruno Menezes tem no currículo conquistas como o título do Campeonato Maranhense em 2018, a 2ª divisão do Campeonato Goiano em 2021 e a 2ª divisão do Campeonato Mineiro em 2019.

Além disso, acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Central (PE), Moto Club (MA), Salgueiro (PE), Iporá (GO), Pouso Alegre (MG), Sousa (PB), Treze (PB), CRAC (GO), Botafogo (PB), Goiatuba (GO), Iguatu (CE), Real Noroeste (ES), Lagarto (SE) e Nacional (PB).