Tuna Luso e Capitão Poço celebram decisão do STJD e retorno às quartas de final do Parazão

A Tuna Luso e o Capitão Poço comemoraram bastante o resultado do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da última sexta-feira (21). Com a anulação da perda de pontos, a Águia Guerreira voltou à zona de classificação e garantiu vaga nas quartas de final do Parazão, assim como o CAP. Por meio das redes sociais, os clubes celebraram a decisão.

"A Justiça foi feita. A Tuna Luso Brasileira está de volta ao Parazão", publicou o clube.

Inicialmente, a equipe tunante havia sido punida com a perda de sete pontos no campeonato devido a irregularidades na inscrição de jogadores. Além da Tuna, Capitão Poço, Bragantino e Remo também foram penalizados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). O CAP perdeu 18 pontos, o que, a princípio, rebaixaria o clube. Já o Leão Azul e o Tubarão perderam seis pontos cada.

VEJA MAIS

"A Justiça foi justa, e o Capitão Poço Esporte Clube está de volta ao Parazão", escreveu o Capitão Poço.

Na última sexta-feira (21), o STJD deferiu a avocação do caso e revogou a perda de pontos. No entanto, definiu multas aos clubes envolvidos na irregularidade. O Bragantino terá que pagar R$ 5 mil, a Tuna Luso, R$ 10 mil, e Remo e Capitão Poço, R$ 30 mil cada.

As multas foram aplicadas conforme o número de partidas em que os atletas irregulares foram escalados. O Leão Azul recebeu uma penalidade maior devido à sua condição financeira superior à dos demais clubes.

Com isso, a tabela das quartas de final volta à classificação original, e a Águia do Souza enfrentará o Castanhal. Até o momento, a Federação Paraense de Futebol (FPF) não divulgou a data de retomada do campeonato, mas deve anunciar até o início da próxima semana.