FPF divulga documento com medidas sustentáveis aplicadas no Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou um documento em que informa que adotou uma série de medidas ambientais e sociais ao longo da primeira fase do Parazão 2025, em uma tentativa de minimizar o impacto ambiental do evento esportivo, se alinhando com as principais políticas do setor.

Durante os jogos realizados em Belém, a FPF informou que firmou parceria com a Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém (ACCSB) para promover a coleta de resíduos. Equipes identificadas circularam pelos estádios distribuindo sacolas de coleta aos torcedores e incentivando a separação correta do lixo.

Segundo a federação, apenas no último clássico entre Remo e Paysandu, foram recolhidos 600 kg de alumínio, 439 kg de plástico e 160 kg de papelão. Além da ação presencial, a conscientização também foi levada ao público por meio de postagens em redes sociais e mensagens exibidas nos telões do estádio.

Outra iniciativa destacada pela FPF foi a compensação de carbono. De acordo com a federação, só na fase de grupos do campeonato foram compensadas 1.150 toneladas de carbono, marcando um feito inédito para um torneio de futebol na região amazônica. A expectativa é que, ao término do campeonato, seja feita a quantificação precisa dessas ações e identificados os projetos ambientais beneficiados.

No aspecto social, o "Troféu Craque Sustentável" foi criado em parceria com a GPX para premiar o jogador de destaque em cada partida. Segundo a FPF, o objetivo é ampliar a visibilidade da sustentabilidade dentro do universo esportivo, colocando a discussão ambiental no mesmo patamar de reconhecimento que a performance em campo. Até o momento, 48 jogadores foram premiados. Com o campeonato retomado, a expectativa é que mais craques se juntem ao grupo.