CBF afirma que Seleção Brasileira não tem acompanhamento psicológico

Após a derrota de 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na última terça-feira (17), o debate sobre saúde mental dos jogadores da Seleção tem sido bastante comentado nas redes sociais. Nesta quarta-feira (18), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que o elenco principal, comandado atualmente por Fernando Diniz, não tem acompanhamento psicológico.

Segundo o jornalista Cosme Rímoli, a Seleção Brasileira não possui acompanhamento de um profissional da área desde 2014, depois da derrota de 7 a 0 para a Alemanha. Um dos principais motivos seria a oposição de Neymar à ideia.

Conforme a entidade, que revelou a informação ao Metrópoles, a decisão deve ser tomada pela comissão técnica de cada equipe. A Seleção feminina e outras equipes da categoria de base, por exemplo, têm o próprio psicólogo.

Cenas como a de Richarlison, do Tottenham, indo às lágrimas durante o jogo do Brasil contra a Bolívia, em setembro deste ano, e o relato de Rodrygo, do Real Madrid, em busca de terapia após a Copa do Mundo no Catar em 2022, ganharam notoriedade após o período difícil da equipe.

Encerrando o tabu de 22 anos sem perder para o Uruguai, a Seleção Brasileira retorna aos gramados no dia 11 de novembro, pela disputa contra a Colômbia e, no dia 21, enfrenta a partida clássica contra a Argentina.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)