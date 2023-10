Diniz assume erros na derrota do Brasil para o Uruguai: 'Responsável maior sou eu'; vídeo

A derrota do Brasil para o Uruguai no estádio Centenário, em Montevidéu, não foi apenas uma questão de ausência de finalizações e posse de bola ineficiente, mas também marcou o fim de uma invencibilidade que durava mais de oito anos. Fernando Diniz, ciente da dificuldade do jogo, assumiu a responsabilidade pelo resultado e não buscou desculpas.

Ao ser questionado sobre o impacto da ausência de Neymar na criação de jogadas ofensivas, o treinador evitou colocar a culpa em jogadores específicos. Para Diniz, a equipe conseguiu apresentar um desempenho razoável mesmo sem a presença do camisa 10, mas a principal responsabilidade pela atuação abaixo do esperado recai sobre ele:

"Temos uma certa tendência a fazer uma análise simples para problemas complexos. Se tivesse razão, com o Neymar teríamos muita profundidade e chances criadas. Não foi o que aconteceu. No segundo tempo, fomos até levemente melhores do que no primeiro. O time, como um todo, não foi bem na parte da criação. O jogo foi amarrado, costurado, e faltou articulação. Não por conta de um jogador ou outro. Faltou porque o time não soube construir. Neste sentido, o principal responsável sou eu mesmo", avaliou Diniz.

Assista à trecho da coletiva de Fernando Diniz:

O treinador também destacou que o jogo foi equilibrado, com ambos os times encontrando dificuldades na criação de jogadas. No entanto, erros defensivos do Brasil fizeram a diferença a favor dos uruguaios.

"No segundo tempo, teve até um pouquinho mais de articulação, chegamos pelos lados. O time não esteve bem na parte de criação e o Uruguai também pouco criou. Foi um jogo muito amarrado. Eles deram um chute no primeiro tempo e fizeram o gol", afirmou o técnico.

"Tomamos dois gols de falhas que não podemos cometer. Dois gols de arremesso lateral. Não foi um bom jogo e o responsável maior sou eu mesmo", concluiu Diniz.

Com sete pontos em quatro rodadas, o Brasil agora ocupa a terceira posição na tabela das eliminatórias para a Copa de 2026. A equipe enfrentará a Colômbia em novembro, no dia 16, em Barranquilla, e a Argentina no dia 21, no Maracanã, na última partida do ano.