Campeãs da Copa do Mundo pela Espanha não voltarão para a seleção

As 23 jogadoras que conquistaram o título da Copa do Mundo Feminina 2023 pela Espanha continuam firmes em sua decisão de não retornar à seleção. A promessa continua mesmo após a renúncia do agora ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, que está sendo investigado beijar Jenni Hermoso sem consentimento durante a cerimônia do torneio. A troca do treinador Jorge Vilda também não reverteu a posição das atletas, que alegam "insuficientes mudanças estruturais" em um comunicado enviado à RFEF nesta sexta-feira (15).

No comunicado, as jogadoras argumentam que a mudança na federação não poderá ser efetiva se pessoas de confiança de Rubiales permanecerem em seus cargos. A seleção feminina jogará dia 22 de setembro contra a Suécia pela Liga das Nações, valendo classificação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Ainda não se sabe quem a nova treinadora, Montse Tomé, poderá convocar.

Após o incidente na premiação da Copa do Mundo, 81 jogadores espanholas assinaram uma carta expressando indignação ao beijo forçado de Rubiales em Hermoso. Na carta, as atletas já haviam prometido não voltar à seleção enquanto os dirigentes atuais permanecessem no cargo. Elas também manifestaram apoio incondicional a Hermoso, que reafirmou que o gesto não foi consentido.

"As jogadoras da seleção espanhola, atuais campeãs do mundo, esperam respostas contundentes dos poderes públicos para que ações como a ocorrida não fiquem impunes. Queremos terminar este comunicado pedindo mudanças estruturais reais que ajudem a seleção principal a seguir crescendo para poder repassar este grande êxito a gerações posteriores. Nos enche de tristeza que um fato tão inaceitável está conseguindo manchar o maior êxito esportivo do futebol feminino espanhol", diz um trecho da carta.

Rubiales compareceu nesta sexta ao tribunal para responder pelo beijo na jogadora. O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol está sendo acusado de agressão sexual e coerção. Caso seja condenado, ele poderá cumprir a pena de quatro anos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)