Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, vira réu após beijar a jogadora Hermoso

Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi intimado nesta terça-feira (12), pela Justiça da Espanha, após beijar a jogadora Jeni Hermoso, sem consentimento, na Copa do Mundo Feminina. A denúncia de agressão sexual e coação feita pela jogadora contra Rubiales foi acatada pelo Audiência Nacional do país, e agora ele enfrentará um processo judicial.

O ex-dirigente deve prestar depoimento nesta sexta-feira (15), mas a data do julgamento do caso em um tribunal ainda não foi divulgada. Se for condenado, ele pode enfrentar uma pena de até quatro anos de prisão. Além do beijo não consentido, a denúncia alega que Rubiales teria pressionado Hermoso a mudar sua versão dos eventos e afirmar que o beijo foi consensual.

No domingo (10), Rubiales anunciou a renúncia ao cargo após muita pressão. Agora, ele também responderá na Justiça e em processos disciplinares na Fifa, que o suspendeu por 90 dias e no Conselho dos Esportes da Espanha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)