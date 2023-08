Jogadora da Espanha, Hermoso, nega que beijo de presidente da Federação Espanhola foi consentido

Após o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, falar que o beijo dado em Jenni Hermoso na premiação da Copa do Mundo Feminina 2023 foi consentido, a atacante se pronunciou negando a alegação.

Em comunicado das jogadoras da seleção espanhola, Hermoso também negou ter uma relação próxima com o presidente, diferente do que ele havia dito. "Quero esclarecer que, tal como visto nas imagens, em nenhum momento consenti o beijo que ele me deu. Não tolero que coloquem em dúvida minha palavra, muito menos que se inventem palavras que eu não disse", disse a atacante.

As outras jogadoras anunciaram a decisão de se afastar da seleção espanhola enquanto Rubiales for dirigente. "Depois de todo o acontecido durante a Copa do Mundo Feminina, queremos manifestar que todas as jogadoras que assinam o presente comunicado não voltarão a uma convocação da seleção se continuarem os atuais dirigentes", afirma o comunicado.

Rubiales esteve presente em reunião da Assembléia Geral Extraordinária da entidade, na última sexta-feira (25) e ressaltou que o beijo havia sido com consentimento. Ele também disse que não vai renunciar ao cargo de presidente.

"O desejo que eu poderia ter naquele beijo era o mesmo que eu poderia ter beijando uma das minhas filhas. Portanto, não há desejo e não há posição de domínio. Foi um beijo espontâneo, mútuo e eufórico. E, acima de tudo, consentido", disse o presidente durante a reunião.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)