Cadillac confirma Pérez e Bottas como pilotos para sua estreia na F-1 em 2026

Estadão Conteúdo

A Cadillac anunciou, nesta terça-feira, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez como seus pilotos para a temporada de 2026, que marca a estreia da escuderia na Fórmula 1. Cotado para ser um dos escolhidos, o brasileiro Felipe Drugovich, pelo menos por enquanto, deve continuar como reserva da Aston Martin.

Desde que foi confirmada no grid para o ano que vem, muito se especulou sobre o perfil dos nomes para guiar os carros da marca americana na principal categoria do automobilismo mundial.

Felipe Drugovich foi um dos mais cotados pelo relacionamento que mantinha com a equipe. O brasileiro disputou provas como as 24h de Daytona e também as 24h de Le Mans pela escuderia.

Com a escolha definida, a Cadillac agora começa a definir o seu próximo passo: o desenvolvimento dos carros. Em setembro, Pérez e Bottas vão iniciar os testes de pista. De acordo com informações da Motorsport.com, a dupla deve utilizar uma Ferrari 2023 para treinar seus mecânicos e engenheiros.

Apoiada pela General Motors e liderada pelo diretor esportivo Graeme Lowdon, a Cadillac vai se tornar a 11ª equipe da Fórmula 1 em 2026. Juntos, Pérez e Bottas contabilizam 527 largadas e 16 vitórias.

"Contratar dois pilotos tão experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 2. Mas, mais importante, eles entendem o que significa ajudar a construir uma equipe", afirmou Lowdon ao site oficial da F-1.

Palavras-chave

Fórmula 1

Cadillac

Pérez

Bottas
Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

Mais esportes

Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal

Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio.

25.08.25 13h11

Inimigo da Curuzu

Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números

Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição

25.08.25 12h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo

26.08.25 1h22

