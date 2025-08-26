Cadillac confirma Pérez e Bottas como pilotos para sua estreia na F-1 em 2026 Estadão Conteúdo 26.08.25 9h33 A Cadillac anunciou, nesta terça-feira, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez como seus pilotos para a temporada de 2026, que marca a estreia da escuderia na Fórmula 1. Cotado para ser um dos escolhidos, o brasileiro Felipe Drugovich, pelo menos por enquanto, deve continuar como reserva da Aston Martin. Desde que foi confirmada no grid para o ano que vem, muito se especulou sobre o perfil dos nomes para guiar os carros da marca americana na principal categoria do automobilismo mundial. Felipe Drugovich foi um dos mais cotados pelo relacionamento que mantinha com a equipe. O brasileiro disputou provas como as 24h de Daytona e também as 24h de Le Mans pela escuderia. Com a escolha definida, a Cadillac agora começa a definir o seu próximo passo: o desenvolvimento dos carros. Em setembro, Pérez e Bottas vão iniciar os testes de pista. De acordo com informações da Motorsport.com, a dupla deve utilizar uma Ferrari 2023 para treinar seus mecânicos e engenheiros. Apoiada pela General Motors e liderada pelo diretor esportivo Graeme Lowdon, a Cadillac vai se tornar a 11ª equipe da Fórmula 1 em 2026. Juntos, Pérez e Bottas contabilizam 527 largadas e 16 vitórias. "Contratar dois pilotos tão experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 2. Mas, mais importante, eles entendem o que significa ajudar a construir uma equipe", afirmou Lowdon ao site oficial da F-1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Cadillac Pérez Bottas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação 26.08.25 0h01 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25) 26.08.25 8h53 Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo 26.08.25 1h22