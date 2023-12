Bruno Rodrigues pede desculpas nas redes sociais após discussão com torcedores do Cruzeiro

O atacante Bruno Rodrigues recebeu aplausos e vaias ao sair do campo após o empate do Cruzeiro e Athletico-PR por 1 a 1, na última quinta-feira (30), pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro.

No confronto, o jogador foi criticado devido ao pênalti desperdiçado, quando o jogo estava sendo vencido pelo time paranaense. Bruno chegou a discutir rapidamente com um torcedor, mas se desculpou após a partida. Segundo ele, sua família chegou a ser ameaçada em falas dos torcedores presentes.

A discussão foi amenizada pelo zagueiro Lucas Oliveira, que tirou o atacante da beira do campo durante o desentendimento. Em seu perfil do Instagram, Bruno se pronunciou sobre o acontecido e afirmou que sua família e namorada, que estavam no jogo, foram cobrados depois do erro de penalidade.

“Durante a partida de hoje, ela (minha namorada) foi xingada, assim como toda a minha família, por alguns torcedores. Fico triste e venho pedir respeito, pelo menos aos meus familiares. Eu sou profissional e sempre vou arcar com minhas responsabilidades, mas minha família não merece sofrer no estádio, lugar onde eles têm ido para apoiar nosso time”, disse ele.

O jogador, que está emprestado ao Cruzeiro até o final da temporada, falou sobre sua decisão de permanecer no Brasil devido aos familiares, que foram hostilizados.

Técnico cobra atitude diferente

O treinador do clube mineiro, Paulo Autuori, elogiou a cobrança de pênalti do jogador após a partida, mas cobrou uma atitude diferente sobre as críticas dos torcedores. “Minha conversa com ele é direta e reta. Você é o jogador que tem sido preponderante nos últimos jogos, bateu com maestria os últimos pênaltis, acontece. Torcedores são assim, é emoção, você não tem que ficar com bronca por estarem me vaiando, se estão me vaiando é por alguma coisa, mas quando faço bem me aplaudem”, afirmou.

