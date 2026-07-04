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Brasil x Noruega terá transmissão gratuita em Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro; veja a programação

Transmissão ao vivo da partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo será acompanhada de shows e DJs nos três distritos neste domingo (5)

Hannah Franco
fonte

Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro terão telões para transmissão de Brasil x Noruega neste domingo (5) (Agência Belém)

Os moradores de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro poderão acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em telões instalados pela Prefeitura de Belém. A transmissão gratuita nos distritos será realizada neste domingo (5) e contará com atrações musicais antes, durante e após o jogo.

A bola rola às 17h (horário de Brasília). Em Mosqueiro, a transmissão integra as comemorações pelos 131 anos da ilha, celebrados neste fim de semana.

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Onde assistir Brasil x Noruega em Belém

📍 Icoaraci

Local: Praça da Matriz (Avenida Paes de Carvalho)

  • 16h – Abertura do espaço
  • Pré-jogo – DJ Diego Moreira
  • 17h – Transmissão de Brasil x Noruega
  • Intervalo – DJ Diego Moreira
  • Pós-jogo – DJ Dieguinho

📍 Outeiro

Local: Pistão da Água Boa

  • 16h – Abertura do espaço
  • Pré-jogo – DJ Maumau
  • 17h – Transmissão da partida
  • Pós-jogo – DJ Daniel Berneck

Carretinha Moca Sound durante toda a programação

📍 Mosqueiro

Local: Praça Matriz (Palco Central)

  • 15h – Início da programação
  • 16h – Show de Dudu Forrozeiro
  • 17h – Transmissão de Brasil x Noruega
  • 17h55 – Intervalo com continuidade do show
  • 18h10 – Retorno da transmissão
  • 19h – Pós-jogo com Dudu Forrozeiro
  • 19h30 – Santa Missa
  • 20h30 – Show de Pinduca
  • 23h – Vingadores do Brega
  • 0h – Parabéns e corte do bolo pelos 131 anos de Mosqueiro
  • 1h – DJ Dinho

Durante os intervalos da programação, o público também contará com apresentações do DJ Lailson Play.

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Esportes
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