Brasil x Noruega terá transmissão gratuita em Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro; veja a programação

Os moradores de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro poderão acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em telões instalados pela Prefeitura de Belém. A transmissão gratuita nos distritos será realizada neste domingo (5) e contará com atrações musicais antes, durante e após o jogo.

A bola rola às 17h (horário de Brasília). Em Mosqueiro, a transmissão integra as comemorações pelos 131 anos da ilha, celebrados neste fim de semana.

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Onde assistir Brasil x Noruega em Belém

📍 Icoaraci

Local: Praça da Matriz (Avenida Paes de Carvalho)

16h – Abertura do espaço

Pré-jogo – DJ Diego Moreira

17h – Transmissão de Brasil x Noruega

Intervalo – DJ Diego Moreira

Pós-jogo – DJ Dieguinho

📍 Outeiro

Local: Pistão da Água Boa

16h – Abertura do espaço

Pré-jogo – DJ Maumau

17h – Transmissão da partida

Pós-jogo – DJ Daniel Berneck

Carretinha Moca Sound durante toda a programação

📍 Mosqueiro

Local: Praça Matriz (Palco Central)

15h – Início da programação

16h – Show de Dudu Forrozeiro

17h – Transmissão de Brasil x Noruega

17h55 – Intervalo com continuidade do show

18h10 – Retorno da transmissão

19h – Pós-jogo com Dudu Forrozeiro

19h30 – Santa Missa

20h30 – Show de Pinduca

23h – Vingadores do Brega

0h – Parabéns e corte do bolo pelos 131 anos de Mosqueiro

1h – DJ Dinho

Durante os intervalos da programação, o público também contará com apresentações do DJ Lailson Play.