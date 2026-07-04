Brasil x Noruega terá transmissão gratuita em Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro; veja a programação Transmissão ao vivo da partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo será acompanhada de shows e DJs nos três distritos neste domingo (5) Hannah Franco 04.07.26 10h48 Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro terão telões para transmissão de Brasil x Noruega neste domingo (5) (Agência Belém) Os moradores de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro poderão acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em telões instalados pela Prefeitura de Belém. A transmissão gratuita nos distritos será realizada neste domingo (5) e contará com atrações musicais antes, durante e após o jogo. A bola rola às 17h (horário de Brasília). Em Mosqueiro, a transmissão integra as comemorações pelos 131 anos da ilha, celebrados neste fim de semana. VEJA MAIS Brasil nas oitavas anima bares e restaurantes de Belém, que apostam em maior movimento no domingo Com avanço da Seleção, estabelecimentos ampliam horário de funcionamento, reforçam estrutura para transmissão dos jogos e esperam aumento no faturamento Com Copa e classificação do Brasil, venda de produtos esportivos crescem em Belém A temporada do mundial tem aquecido a busca por camisas, chuteiras e bolas, refletindo maior faturamento dos lojistas Onde assistir Brasil x Noruega em Belém 📍 Icoaraci Local: Praça da Matriz (Avenida Paes de Carvalho) 16h – Abertura do espaço Pré-jogo – DJ Diego Moreira 17h – Transmissão de Brasil x Noruega Intervalo – DJ Diego Moreira Pós-jogo – DJ Dieguinho 📍 Outeiro Local: Pistão da Água Boa 16h – Abertura do espaço Pré-jogo – DJ Maumau 17h – Transmissão da partida Pós-jogo – DJ Daniel Berneck Carretinha Moca Sound durante toda a programação 📍 Mosqueiro Local: Praça Matriz (Palco Central) 15h – Início da programação 16h – Show de Dudu Forrozeiro 17h – Transmissão de Brasil x Noruega 17h55 – Intervalo com continuidade do show 18h10 – Retorno da transmissão 19h – Pós-jogo com Dudu Forrozeiro 19h30 – Santa Missa 20h30 – Show de Pinduca 23h – Vingadores do Brega 0h – Parabéns e corte do bolo pelos 131 anos de Mosqueiro 1h – DJ Dinho Durante os intervalos da programação, o público também contará com apresentações do DJ Lailson Play. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo distritos brasil x noruega COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 VERSÃO BRASILEIRA VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final 04.07.26 10h21 FÓRMULA 1 F1: Antonelli desbanca a Ferrari e vence corrida sprint do GP da Inglaterra; Bortoleto é o 14º Kimi Antonelli superou Lewis Hamilton, que ficou em segundo; Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro e Bortoleto completou em 14º 04.07.26 9h17 futebol Águia de Marabá reencontra o ABC e busca vantagem na terceira fase da Série D Azulão recebe o time potiguar neste sábado (4), em Marabá, e tenta construir vantagem antes do jogo de volta, em Natal 04.07.26 9h00