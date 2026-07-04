Brasil nas oitavas anima bares e restaurantes de Belém, que apostam em maior movimento no domingo

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo voltou a aquecer a expectativa de bares e restaurantes de Belém. Com o próximo jogo marcado para domingo, às 17h, estabelecimentos se organizam para receber um público maior, ampliando o horário de funcionamento, preparando atrações e reforçando a estrutura para quem prefere acompanhar a partida fora de casa.

Mesmo com o duelo anterior, válido pela segunda fase, tendo sido disputado em uma segunda-feira à tarde, empresários afirmam que houve aumento na procura em relação aos jogos da primeira fase. A expectativa agora é de um movimento ainda maior no fim de semana, impulsionado pelo clima de decisão e pela possibilidade de o Brasil seguir na disputa pelo hexacampeonato.

Casas ampliam atendimento e investem na experiência do torcedor

No bairro da Pedreira, o gerente de um restaurante, Hélio Lima, afirma que a Copa já trouxe resultados positivos para o estabelecimento. "A Copa movimentou bem, bem legal, bastante gente de todos os ângulos", afirmou.

Para o confronto de domingo, a casa abrirá mais cedo, às 14h, três horas antes da partida, e deve permanecer funcionando até a noite, conforme a permanência do público.

Hélio Lima. (Foto: Cristino Martins)

"Domingo não tem horário específico para fechar. Vai depender do público. Se o Brasil ganhar, se Deus quiser, vai levar essa vitória, a festa continua", diz.

Segundo ele, o cardápio será mantido, com opções de tira-gostos, carnes e pratos à la carte, além de música ambiente para animar os clientes.

No Umarizal, um outro bar também aposta no crescimento do movimento. A responsável pelo marketing da casa, Lorene Souza, explica que o estabelecimento foi inaugurado durante o período da Copa e já registra boa procura.

Lorene Souza. (Foto: Cristino Martins)

"A expectativa está lá em cima. A casa atende todas as necessidades dos clientes, com ambiente externo, telão visível até da rua e televisões espalhadas pelo espaço", destacou.

No domingo, o bar abrirá ao meio-dia para atender quem pretende almoçar antes do jogo. Entre as opções do cardápio estarão feijoada, espetinhos, pratos principais, entradas e bebidas.

(Foto: Cristino Martins)

"A expectativa é de um aumento de 20% no faturamento. As reservas estão lotadas antes mesmo da casa abrir", afirmou.

Lorene lembra que, excepcionalmente, o estabelecimento abriu durante o almoço na segunda-feira para transmitir o jogo das oitavas, mesmo sendo um dia em que normalmente não funciona. "Montamos combos de comida e espetos para atrair o público, e o movimento foi muito positivo", contou.

Torcida prefere emoção coletiva

Para muitos torcedores, acompanhar os jogos em bares se tornou parte da experiência da Copa. A enfermeira Rosiane Rodrigues conta que tem escolhido esse ambiente para assistir às partidas da Seleção.

"A gente está assistindo aos jogos do Brasil em um bar e em um boteco. Pela comodidade, pela animação e pelas cervejas, a gente prefere”, disse.

O engenheiro Paulo Santana acredita que a emoção compartilhada faz toda a diferença.

"É melhor com todo mundo reunido, porque a gente acaba conversando com as outras pessoas, compartilhando sofrimento e alegria. Ver a felicidade no rosto das pessoas é melhor do que ficar sozinho em casa."

Para domingo, ele espera uma partida mais tranquila. "Espero que seja menos sofrido do que no último jogo e que a gente possa comemorar a vitória rumo ao hexa. Meu palpite é 2 a 0”, disse.

A atendente de farmácia Naiara Reis e a amiga Tatiana Santos também preferem torcer em um ambiente coletivo.

Tatiana Santos e Naiara Reis. (Foto; Cristino Martins)

"É muita emoção. Eu já assisti dois jogos trabalhando e não foi legal. Estar em um ambiente aberto, confortável, compartilhando o sofrimento e a alegria, é muito melhor”, declararam.

Confiante, elas apostam em uma vitória brasileira por 3 a 1.

Setor mantém otimismo moderado

O representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS-PA), Fernando Soares, confirma que o jogo das oitavas, realizado em uma segunda-feira, já representou um ganho para o setor.

"Houve um acréscimo, com certeza, porque segunda-feira é um 'dia morto'. Houve uma grande atividade em relação às demais segundas-feiras do ano”, explicou.

Apesar disso, a expectativa para os próximos jogos é de crescimento moderado na capital.

"A expectativa de alguns associados é baixa porque os jogos acontecem durante as férias e muita gente está viajando. Belém vai ter público, lógico, mas não temos uma expectativa muito alta”, destacou.

Segundo ele, caso o Brasil avance novamente e volte a jogar em um dia útil, o cenário pode mudar. "Aí, sim, o pessoal sai de casa para consumir”, disse.