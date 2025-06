Brasil será sede da Copa do Mundo da Kings League em 2026

O Brasil foi anunciado, nesta quarta-feira (11), como o país-sede da Copa do Mundo da Kings League 2026, a World Cup Nations. O anúncio foi feito durante a realização do torneio atual, em Paris, e marca mais um passo na expansão internacional da liga criada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué.

A competição, que mistura futebol com entretenimento e reúne atletas, ex-jogadores e influenciadores digitais, terá a sua segunda edição entre seleções em janeiro de 2026. E, desta vez, será em solo brasileiro, onde a Seleção Canarinho, atual campeã mundial da modalidade, vai tentar o bicampeonato diante da torcida.

O Brasil venceu a primeira edição da Kings League Nations Cup no início de 2025, em Turim, na Itália. A final foi marcada por uma goleada de 6 a 2 sobre a Colômbia, no Allianz Stadium, casa da Juventus. O grande destaque foi Kelvin Oliveira, eleito MVP da final e artilheiro da competição, com todos os gols brasileiros marcados por ele.

Kings League cresce no Brasil

A popularidade do torneio cresceu ainda mais este ano com a estreia da Kings League Brasil, que teve Kaká como presidente da versão nacional. A competição contou com dez times, presididos por celebridades como Neymar Jr., Luva de Pedreiro, Ludmilla e influenciadores de peso como Gaulês, Coringa e Nyvi Estephan

A equipe Fúria FC, comandada por Neymar, venceu a edição brasileira e representou o país no Mundial disputado em Paris, junto com a seleção nacional.

Kelvin Oliveira, artilheiro da última edição da World Cup Nations. ()

O que é Kings League?

Inspirada no modelo do Fut7, a Kings League transforma as regras tradicionais do futebol e oferece partidas rápidas, com emoções do início ao fim e sem possibilidade de empate. Criado por Gerard Piqué, o torneio envolve 12 equipes, que se enfrentam em jogos rápidos, com playoffs eliminatórios.

O formato tem atraído não apenas amantes do esporte, mas também influenciadores, streamers e ex-jogadores profissionais, que integram os elencos e as presidências das equipes.

A organização da Kings League ainda vai divulgar mais informações sobre locais de jogos, venda de ingressos e programação oficial da edição de 2026 nas próximas semanas, por meio de suas redes sociais.