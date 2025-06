Presidente da LaLiga ironiza Piqué e criação da Kings League: 'Não vejo nem pelo retrovisor'

Javier Tebas, presidente da LaLiga, aproveitou uma palestra durante um evento esportivo que discute esportes emergentes e novos formatos, para alfinetar o ex-zagueiro Gerard Piqué. O ex-defensor do Barcelona criou a Kings League (competição de futebol society que mistura jogadores com celebridades da internet).

No encontro, realizado em Madri, ele questionou os holofotes que a "novidade" vem ganhando e afirmou que o "futebol comum" ainda é soberano na preferência dos amantes da modalidade. O dirigente comentou ainda que a Kings League sequer é motivo de preocupação para os organizadores do Campeonato Espanhol.

Piqué foi o alvo do discurso de Tebas, que garantiu não estar preocupado com qualquer tipo de concorrência com o Campeonato Nacional da Espanha.

"Vou dizer algumas palavras para que Gerard Piqué me responda: nem vejo a Kings League pelo retrovisor. Acho que está bem longe. É um projeto muito louvável, mas não é um projeto que possa competir com os grandes esportes premium em termos de público ou seguidores", afirmou.

A marca que os torneios tradicionais carregam ao longo do tempo foi outro argumento utilizado pelo dirigente para se apoiar na força dessas competições. Sobre a Kings League, ele disse que o evento atinge uma outra fatia de público.

"É um projeto baseado no mundo dos 'youtubers', mesclado com alguns jogadores veteranos e um fenômeno esportivo 'X'. Nada mais do que isso", minimizou Tebas, que até reconheceu o alcance que a novidade alcançou.

"A Kings League teve um boom importante recentemente e hoje é o que é. Estão bem agora, é algo que funciona e está crescendo. Mas não é um torneio que vai substituir a LaLiga. O futebol segue sendo o 'esporte rei' e seguirá sendo, desde que ninguém faça bobagens", completou.

A Kings League foi fundada na Espanha e já tem edições em países tradicionais da Europa como a Itália, a França e a Alemanha. Na América do Sul, Brasil e Argentina também se curvaram à novidade. Por fim, Tebas também descartou o suposto desinteresse do público jovem pelo futebol tradicional.

"Muitos dizem que os jovens estão perdendo o interesse, mas nós (LaLiga) batemos recordes de público nos estádios e chegamos a quase 19 milhões de espectadores entre as duas divisões. E os setores onde mais crescemos foi com jovens e mulheres".