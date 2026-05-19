Bournemouth x Manchester City: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/05) pela Premier League Bournemouth e Manchester City jogam pela Premier League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 19.05.26 14h30 Bournemouth e Manchester City jogam pela Premier League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo (X/ @afcbournemouth) Bournemouth x Manchester City disputam hoje, terça-feira (19/05), pela 37ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será realizada às 15h30 (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bournemouth x Manchester City ao vivo? O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Manchester City entra em campo pressionado na briga pelo título da Premier League. Com 77 pontos, os Citizens ocupam a segunda colocação e precisam vencer para seguir perseguindo o líder Arsenal. Do outro lado, o Bournemouth faz excelente campanha e vive uma sequência de 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Inglês, com oito vitórias e oito empates. Os Cherries aparecem na sexta posição, com 55 pontos, ainda sonhando com uma vaga em competições europeias. VEJA MAIS Rayan divide concentração para Premier League com alegria da convocação: 'Honra indescritível' O atleta celebrou a realização precoce de um sonho de infância Casemiro se despede do Old Trafford, Matheus Cunha marca e Manchester United vence o Nottingham Bournemouth x Manchester City: prováveis escalações Bournemouth: Petrovic; Smith, James Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Kroupi, Rayan e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola. Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Rodri e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola. Arbitragem de Bournemouth x Manchester City Árbitro: a definir. VAR: a definir. FICHA TÉCNICA Bournemouth x Manchester City Premier League Local: Vitality Stadium, Bournemouth (Inglaterra) Data/Horário: 19 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57