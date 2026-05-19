Bournemouth x Manchester City: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/05) pela Premier League

Bournemouth x Manchester City disputam hoje, terça-feira (19/05), pela 37ª rodada da Premier League 2025/26. A partida será realizada às 15h30 (horário de Brasília), no Vitality Stadium, em Bournemouth. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bournemouth x Manchester City ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester City entra em campo pressionado na briga pelo título da Premier League. Com 77 pontos, os Citizens ocupam a segunda colocação e precisam vencer para seguir perseguindo o líder Arsenal.

Do outro lado, o Bournemouth faz excelente campanha e vive uma sequência de 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Inglês, com oito vitórias e oito empates. Os Cherries aparecem na sexta posição, com 55 pontos, ainda sonhando com uma vaga em competições europeias.

VEJA MAIS

Bournemouth x Manchester City: prováveis escalações

Bournemouth: Petrovic; Smith, James Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Kroupi, Rayan e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Rodri e Bernardo Silva; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Arbitragem de Bournemouth x Manchester City

Árbitro: a definir.

VAR: a definir.

FICHA TÉCNICA

Bournemouth x Manchester City

Premier League

Local: Vitality Stadium, Bournemouth (Inglaterra)

Data/Horário: 19 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília)