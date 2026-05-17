Casemiro se despede do Old Trafford, Matheus Cunha marca e Manchester United vence o Nottingham

Manchester United e Nottingham Forest fizeram uma bela partida de futebol na manhã deste domingo (17), no estádio Old Trafford, pela penúltima rodada da Premier League. O placar terminou em 3 a 2 para o time da casa, que mantém a terceira colocação da liga. Os brasileiros Matheus Cunha e Morato foram às redes.

O embate marcou a despedida do volante Casemiro atuando no Old Trafford, que deixa o clube de vermelho após quatro temporadas. Além disso, o meia Bruno Fernandes alcançou 20 assistências em uma única temporada de Premier League e igualou as marcas de De Bruyne e Henry.

Ambas as equipes vão para a última rodada da liga sem muitas ambições. O United garantiu a terceira posição, enquanto o Nottingham, que se salvou do rebaixamento há poucas partidas, não tem mais objetivos na tabela.

O primeiro tempo começou bem agitado no Old Trafford e o Manchester United conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos de bola rolando. O experiente Luke Shaw apareceu na área, aproveitou a sobra de bola após vacilo da defesa, e bateu cruzado para estufar as redes do goleiro Matz Sels.

Aos 20 minutos, Gibbs-White recebeu dentro da área, completamente livre de marcação, mas parou na ótima defesa do goleiro Senne Lammens. No contra-ataque, o time da casa teve a chance de ampliar com Bryan Mbeumo, após passe de Matheus Cunha. Ele driblou o goleiro e acertou a trave. O volante Casemiro mandou para fora na sobra.

No primeiro lance de perigo do segundo tempo, o camisa 19 do Manchester United teve outra grande chance, mas chutou mal e mandou por cima do gol. Sem aproveitar a oportunidade, o Nottingham chegou ao gol de empate aos sete minutos, com o brasileiro Morato. O zagueiro apareceu bem dentro da área após cruzamento e mandou de cabeça para o fundo das redes.

Apesar da empolgação dos visitantes, o time mandante ampliou no lance seguinte. Matheus Cunha aproveitou a bola rebatida dentro da área e chapou bonito para marcar seu 10º gol na temporada. O camisa 10 tem grandes chances de estar na lista de Carlo Ancelotti, que será anunciada nesta segunda-feira (18).

Aos 30 minutos, após perder algumas chances claras, Mbeumo conseguiu anotar após passe na medida de Bruno Fernandes. O centroavante aproveitou cruzamento rasteiro para marcar pela 11ª vez na temporada. O garçom português igualou o número de Thierry Henry, na temporada 02/03, e Kevin De Bruyne, em 19/20, todos com 20 assistências em uma única edição de Premier League.

O Nottingham conseguiu descontar com Gibbs-White. O camisa 10 aproveitou o cruzamento rasteiro de Elliot Anderson e bateu sem chances para o arqueiro do Manchester United. O placar terminou em 3 a 2 para o time da casa.