Rayan divide concentração para Premier League com alegria da convocação: 'Honra indescritível'

Jogador mais jovem da lista de 26 nomes anunciada por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo - diferença de 15 dias para Endrick -, o também atacante Rayan, de 19 anos, deixou um pouco de lado a concentração para jogo da Premier League com o Manchester City, nesta terça-feira, para celebrar a realização precoce de um sonho de infância.

Destaque do Bournemouth e que pode contribuir para o título antecipado do Arsenal na Premier League caso a invencibilidade de 17 jogos seja mantida nesta terça, Rayan viu a convocação ao lado da mulher Eduarda em sua residência na Inglaterra e não conteve a emoção ao ver seu nome anunciado - o penúltimo da lista, antes do titular Vini Jr.

Ganhou afagos da amada, pulou do sofá, soltou um palavrão e foi às redes sociais celebrar algo que se tornou realidade apenas nos últimos amistosos da seleção brasileira. Sem Estêvão, Ancelotti precisava de um atacante veloz e habilidoso pela beirada e a prata da casa do Vasco acabou beneficiada.

"Hoje realizo um dos maiores sonhos da minha vida: ser convocado pela primeira vez para uma Copa do Mundo para representar a seleção do meu país. Só tenho a agradecer a Deus por cada passo dessa caminhada, por nunca me deixar desistir nos momentos difíceis e por me dar força, saúde e coragem para continuar lutando por meus sonhos", agradeceu o jovem atacante.

Rayan distribuiu agradecimentos à família, à mulher, para Deus, amigos e as pessoas que estiveram a seu lado nesta ainda curta trajetória no futebol profissional - está há cinco meses na Inglaterra, por exemplo. "Vestir essa camisa é uma honra indescritível. Prometo dar o meu máximo e representar meu país com orgulho, humildade e coração."

O Bournemouth também fez questão de celebrar com seu jovem talento. "O atacante do AFC Bournemouth, Rayan, foi convocado para a seleção principal do Brasil para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. O jogador de 19 anos faz parte do elenco do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, após ter impressionado durante seus primeiros cinco meses com o Bournemouth."