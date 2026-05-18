Rayan divide concentração para Premier League com alegria da convocação: 'Honra indescritível' O atleta celebrou a realização precoce de um sonho de infância Estadão Conteúdo 18.05.26 21h03 Jogador mais jovem da lista de 26 nomes anunciada por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo - diferença de 15 dias para Endrick -, o também atacante Rayan, de 19 anos, deixou um pouco de lado a concentração para jogo da Premier League com o Manchester City, nesta terça-feira, para celebrar a realização precoce de um sonho de infância. Destaque do Bournemouth e que pode contribuir para o título antecipado do Arsenal na Premier League caso a invencibilidade de 17 jogos seja mantida nesta terça, Rayan viu a convocação ao lado da mulher Eduarda em sua residência na Inglaterra e não conteve a emoção ao ver seu nome anunciado - o penúltimo da lista, antes do titular Vini Jr. Ganhou afagos da amada, pulou do sofá, soltou um palavrão e foi às redes sociais celebrar algo que se tornou realidade apenas nos últimos amistosos da seleção brasileira. Sem Estêvão, Ancelotti precisava de um atacante veloz e habilidoso pela beirada e a prata da casa do Vasco acabou beneficiada. "Hoje realizo um dos maiores sonhos da minha vida: ser convocado pela primeira vez para uma Copa do Mundo para representar a seleção do meu país. Só tenho a agradecer a Deus por cada passo dessa caminhada, por nunca me deixar desistir nos momentos difíceis e por me dar força, saúde e coragem para continuar lutando por meus sonhos", agradeceu o jovem atacante. Rayan distribuiu agradecimentos à família, à mulher, para Deus, amigos e as pessoas que estiveram a seu lado nesta ainda curta trajetória no futebol profissional - está há cinco meses na Inglaterra, por exemplo. "Vestir essa camisa é uma honra indescritível. Prometo dar o meu máximo e representar meu país com orgulho, humildade e coração." O Bournemouth também fez questão de celebrar com seu jovem talento. "O atacante do AFC Bournemouth, Rayan, foi convocado para a seleção principal do Brasil para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. O jogador de 19 anos faz parte do elenco do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, após ter impressionado durante seus primeiros cinco meses com o Bournemouth." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Copa do Mundo Rayan convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35