O Liberal chevron right Esportes chevron right

Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Bundesliga

Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão; veja onde assistir ao vivo e acompanhe a partida

Hannah Franco
fonte

Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e prováveis escalações da 6ª rodada da Bundesliga (X/ @bvb)

Borussia Dortmund x RB Leipzig duelam neste sábado (04/10), pela 6ª rodada da Bundesliga 25-26. O jogo será às 10h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Borussia Dortmund x RB Leipzig ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo via OneFootball e Canal GOAT.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia Dortmund, comandado pelo técnico Niko Kovac, ocupa atualmente a segunda posição da Bundesliga, com 13 pontos, resultado de quatro vitórias e um empate. A equipe se destaca pelo sólido sistema defensivo, com apenas três gols sofridos.

O RB Leipzig, dirigido por Ole Werner, aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e uma derrota. O vencedor deste confronto direto pode se aproximar do líder Bayern de Munique, que soma 15 pontos conquistados em cinco vitórias consecutivas.

Borussia Dortmund x RB Leipzig: prováveis escalações

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac): Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi e Brandt; Guirassy.

RB Leipzig (Técnico: Ole Werner): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba e Raum; Ouedraogo, Seiwald e Baumgartner; Bakayoko, Romulo e Diomande.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x RB Leipzig
Bundesliga 25-26 – 6ª rodada
Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha
Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 10h30

.
