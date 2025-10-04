Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Bundesliga Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão; veja onde assistir ao vivo e acompanhe a partida Hannah Franco 04.10.25 9h30 Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e prováveis escalações da 6ª rodada da Bundesliga (X/ @bvb) Borussia Dortmund x RB Leipzig duelam neste sábado (04/10), pela 6ª rodada da Bundesliga 25-26. O jogo será às 10h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia Dortmund x RB Leipzig ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo via OneFootball e Canal GOAT. Como as equipes chegam para o jogo? O Borussia Dortmund, comandado pelo técnico Niko Kovac, ocupa atualmente a segunda posição da Bundesliga, com 13 pontos, resultado de quatro vitórias e um empate. A equipe se destaca pelo sólido sistema defensivo, com apenas três gols sofridos. O RB Leipzig, dirigido por Ole Werner, aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e uma derrota. O vencedor deste confronto direto pode se aproximar do líder Bayern de Munique, que soma 15 pontos conquistados em cinco vitórias consecutivas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Libra contra-ataca e diz que Flamengo distorce informações: 'O futebol não tem um dono' Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará Borussia Dortmund x RB Leipzig: prováveis escalações Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac): Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi e Brandt; Guirassy. RB Leipzig (Técnico: Ole Werner): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba e Raum; Ouedraogo, Seiwald e Baumgartner; Bakayoko, Romulo e Diomande. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x RB Leipzig Bundesliga 25-26 – 6ª rodada Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 10h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Bundesliga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 LIGA ALEMÃ Borussia Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Bundesliga Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Alemão; veja onde assistir ao vivo e acompanhe a partida 04.10.25 9h30