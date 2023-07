Bola de tênis cai dentro do copo de cerveja de um torcedor em Wimbledon; vídeo

Durante a partida entre Daniil Medvedev e Jiri Lehecka, o tcheco rebateu uma bola na direção da arquibancada e surpreendeu o público. A bola caiu exatamente dentro do copo de cerveja de um torcedor, que foi a loucura com a cena.

Todas as câmeras do evento se viraram para o torcedor que, muito animado, levantou o copo e arrancou gritos e risadas de quem estava no evento. A transmissão oficial localizou o homem para uma entrevista. "Eu estava me perguntando do que todo mundo estava rindo! Eles não vão pedir pra mandar isso de volta", disse o rapaz.

VEJA MAIS

A conta oficial do torneio, The Championships Wimbledon, compartilhou a cena e os internautas reagiram. "Tênis tem momentos inacreditáveis", "Eu ficaria bem irritado! Cerveja é cara", "Esse cara ganhou um souvenir de graça" e "Esse é o homem mais sortudo que eu já vi" foram alguns comentários nas redes sociais.

Mesmo acertando a bola dentro do copo, Lehecka perdeu a partida e foi eliminado da competição. Medvedec ganhou os dois primeiros sets.

Assista o vídeo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)