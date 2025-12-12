Belém recebe pela primeira vez o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino; saiba quando

Pela primeira vez, a Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, sediará a 20ª edição do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. O torneio, considerado o mais importante da modalidade em nível de clubes, será disputado em Belém entre 16 e 21 de dezembro. A organização envolve a Federação Internacional de Voleibol (FIVB), HM7 Entretenimento e apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O Brasil será representado por Vôlei Renata (equipe anfitriã), Sada Cruzeiro (atual campeão mundial e sul-americano) e Praia Clube (vice-campeão sul-americano). Os representantes europeus são Perugia (Itália) e Warta Zawiercie (Polônia), finalistas da última Champions League. Al-Rayyan (Catar) e Osaka Bluteon (Japão) participam pela Ásia, e Asswehly (Líbia) é o campeão africano.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, destacou a importância do torneio para o Pará. Ele afirmou que Belém se consolida como capital para grandes eventos esportivos e que o Mundial é uma conquista histórica que reforça a capacidade do Estado de receber competições internacionais, movimentando a economia e fortalecendo o esporte na região Norte.

Equipes e grupos definidos

As duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, que, juntamente com as finais, serão disputadas em jogo único nos dias 20 e 21 de dezembro.

Grupo A: Vôlei Renata / Campinas (Brasil), Praia Clube (Brasil), Al-Rayyan (Catar), Warta Zawiercie (Polônia).

Grupo B: Sada Cruzeiro (Brasil), Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão), Asswehly (Líbia).

Tabela da primeira fase do Mundial

Confira a programação dos jogos da primeira fase da competição:

16 de dezembro: 10h – Cruzeiro x Osaka 13h – Perugia x Asswehly 17h – Al-Rayyan x Praia Clube 20h30 – Vôlei Renata/Campinas x Zawiercie

17 de dezembro: 10h – Cruzeiro x Asswehly 13h – Perugia x Osaka 17h – Al-Rayyan x Zawiercie 20h30 – Vôlei Renata/Campinas x Praia Clube

18 de dezembro: 10h – Cruzeiro x Perugia 13h – Asswehly x Osaka 17h – Praia Clube x Zawiercie 20h30 – Vôlei Renata/Campinas x Al-Rayyan



Mangueirinho passa por vistoria final

Representantes do Vôlei Renata realizaram a última vistoria técnica no Mangueirinho na última quarta-feira (04). A inspeção avaliou a quadra, iluminação, sistemas de segurança e estruturas para delegações, imprensa e torcedores. Os ajustes finais seguem o cronograma, e a arena estará apta para o evento.

Impacto econômico para o Norte

A escolha de Belém como sede representa um marco para a região Norte, inserindo o Pará na rota de grandes eventos esportivos. A expectativa é que o fluxo de visitantes impulsione setores como turismo, hotelaria e gastronomia, gerando impacto econômico no período da competição.

Histórico de grandes eventos e títulos

Em fevereiro de 2025, o Mangueirinho registrou recorde de público na Superliga, recebendo Vôlei Renata e Sada Cruzeiro. A Arena tem capacidade máxima para quase 12 mil espectadores. Belém também sediou Eliminatórias da Copa do Mundo, Pré-Olímpico de Basquete e partidas da AmeriCup.

Criado em 1989, o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino ocorre pela 10ª vez no Brasil, agora na capital paraense. O Sada Cruzeiro, campeão em 2024, busca o hexacampeonato, superando o italiano Trentino.

Informações essenciais do Torneio

Datas: 16 a 21 de dezembro de 2025

16 a 21 de dezembro de 2025 Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Belém (PA)

Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), Belém (PA) Horário: 10h às 20h30

10h às 20h30 Participantes: Sada Cruzeiro, Praia Clube, Vôlei Renata (Brasil); Perugia (Itália); Warta Zawiercie (Polônia); Al-Rayyan (Catar); Osaka Bluteon (Japão); Asswehly (Líbia).

Sada Cruzeiro, Praia Clube, Vôlei Renata (Brasil); Perugia (Itália); Warta Zawiercie (Polônia); Al-Rayyan (Catar); Osaka Bluteon (Japão); Asswehly (Líbia). Formato: Fase de grupos (dois grupos de quatro) e fase final (semifinais, disputa de 3º e final).

Fase de grupos (dois grupos de quatro) e fase final (semifinais, disputa de 3º e final). Ingressos: Disponíveis no site oficial do evento e presencialmente na Loja Play Games nos shoppings Grão-Pará, Pátio Belém e Parque Shopping.